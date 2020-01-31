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武漢肺炎》網傳桃園國軍總醫院確診 桃市衛生局：假訊息

網路謠傳桃園有起武漢肺炎確診案例，目前收容在龍潭桃園國軍總醫院，經查證為假訊息。（記者許倬勛翻攝）

網路謠傳桃園有起武漢肺炎確診案例，目前收容在龍潭桃園國軍總醫院，經查證為假訊息。（記者許倬勛翻攝）

2020-01-31 11:21:17

〔記者許倬勛／桃園報導〕中國武漢肺炎疫情蔓延，網路假訊息滿天飛，造成民眾人心惶惶。臉書近日流傳謠言，指一名確診病患在桃園國軍總醫院遭隔離，甚至清楚寫出「安置在醫療大樓」；透過桃園市衛生局向院方確認，證實並無此事，呼籲非常時刻切勿在網路上隨意發言，否則恐觸法。

有名蕭姓網友昨在臉書「龍潭人」社團發文：「804醫院收了一個武漢病人，目前安置在醫療大樓4樓隔離，有來醫院的多注意，切記要帶（戴）口罩，本人在醫院經過，親口（耳）聽到護理站說的。」消息一出旋即引發騷動。

對此院方駁斥假訊息，強調若有疑似武漢肺炎個案，都會經縝密檢查，若經篩檢為陽性反應，必須即時通報衛生部疾管署，截至今天為止，收容的患者中，沒有確診為武漢肺炎的個案。

桃市衛生局呼籲社會大眾及網友，依傳染病防治法第63之規定，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，得科處300萬元以下罰金，屬觸犯刑事法律，請大眾切勿傳播不實疫情訊息，以免誤觸法網。

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