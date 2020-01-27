高雄BMW男拒檢撞警車 員警破窗負傷逮人

BMW轎車撞倒警用機車。（記者洪定宏翻攝）

2020-01-27 20:55:14

〔記者洪定宏／高雄報導〕1名駕駛BMW高級轎車的男子，剛剛行經高雄市左營區時，拒絕警方攔查，竟然衝撞警用機車，且拒絕下車受檢。

員警破窗過程受傷，強制將他拉下車逮捕，並對他進行酒側，全案仍在現場處理；驚險過程，吸引民眾圍觀。

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