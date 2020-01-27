很想出國！鈕承澤聲請解除限制出境遭打臉

鈕承澤聲請解除限制出境，遭法院駁回。（資料照，記者溫于德攝）

2020-01-27 12:45:29

〔記者溫于德／台北報導〕名導演鈕承澤遭女工作人員控訴「指侵」，鈕在案件審理期間給付7位數和解金給被害人、雙方達成和解。北院另為因應刑事訴訟法新制，重為裁定鈕自今年1月10日限制出境、出海8個月，鈕不服，抗告指出他因種種因素必須赴中國；但合議庭認為，我國目前外交處境困難，若鈕無意返台，引渡回台機會甚低，近日駁回聲請，可抗告。

鈕承澤聲請指出，他已繳納150萬元保證金，且歷次審判均親自到庭，又他是台灣名導演、屬公眾人物，備受社會媒體關注，若無故不到庭，勢必受媒體大幅報導、任意揣測，進而影響個人名譽與信用；再者，他目前住居所仍有高額房貸餘額，在國內房市低迷之際，難以變現，縱然變現也不足以清償負債，可見他不可能脫產潛逃及滯留不歸。

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鈕承澤接著強調，他與被害人已達成和解，若有逃亡之虞，根本不須支付高額和解金。

鈕承澤也說，鈕祜祿（天津）影視文化傳播有限公司去年11月22日來信請求他前往中國，與團隊各工作部門當面溝通並商討電影拍攝場景及美術細節，相關工作均無法以通訊軟體代替；且他被限制出境已超過1年，導致頓失工作來源，已嚴重剝奪他的工作權，不僅生活無法為繼，公司工作人員收入也受到影響，故懇請准許暫時解除今年1月31日至2月18日限制出境處分。

但合議庭認為，鈕承澤雖以有固定住居所、本案審理期間均準時出庭為由，自認無逃亡之虞，卻始終否認犯行，審酌鈕涉犯強制性交罪嫌為最輕本刑3年以上的有期徒刑，名下不動產價值約1億元，又有國外工作計畫，及定期至國外靈修1至4週的生活經驗，可見鈕確實有足夠能力、資源長期停留國外。

合議庭也說，即使增加鈕承澤保證金而解除限制出境，也難以預防鈕棄保潛逃，且本案尚有證人交互詰問、調查證據等審理程序待進行，為確保刑事程序順利進行，仍有必要繼續限制出境。

合議庭另認為，現今網際網路通訊軟體發達，鈕承澤如需赴境外考察及討論，可擅用之，即便鈕未出境，仍可指派專業人士前往洽商，或以電話、傳真、數位影像、信函、電子郵件、同步視訊等方式，與鈕祜祿公司的對口人員討論工作細節。

合議庭最後說，參酌目前司法實務經驗，多位社會受矚目刑事被告在獲得解除限制出境後，隨即逃亡海外，造成媒體喧騰不休，加上我國目前外交處境困難，若鈕無意返台，日後司法互助引渡機會甚低，勢必難以確保刑事審判及刑法之執行；且鈕雖與被害人達成和解，但與其是否滯留海外不歸，無必然關係，故駁回聲請。

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