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少女手指卡戒 大年初一夜奔消防隊解套

高雄市右昌消防分隊大年初一位少女剪斷戒指。（記者王榮祥翻攝）

高雄市右昌消防分隊大年初一位少女剪斷戒指。（記者王榮祥翻攝）

2020-01-26 16:30:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕林姓爸媽大年初一晚上帶著女兒，急忙跑進高雄市消防局右昌消防分隊辦公室，原是是少女手指疑似被戒指套的太緊、紅腫疼痛，經消防隊專業處理後，順利破壞戒指，為少女解套。

右昌分隊說明，農曆大年初一晚上6點左右，林姓一家3人急忙進入辦公室求助，原來是林姓少女手指被戒指卡住，明顯紅腫、疼痛難耐，值班隊員葉正傑立刻廣播待命服勤人員協助處理。

少女母親說，當天下午女兒帶戒指處開始紅腫疼痛，女孩一度想取下時，卻發現戒指無法脫除，於家中嘗試網路上各式方法後還是無法取下，以致手指戒指部位附近紅腫疼痛。

值班人員先行安撫少女及家屬情緒，隊員陳麒閎、周伯彥、林鈺祥，經詢問詳細狀況，仔細評估後，立即使用相關工具，以專業手法將戒指剪斷，協助脫除，以最安全的方式、最簡短的時間迅速完成任務，少女及父母親對於消防隊的專業技術表示極其敬佩，非常感激分隊同仁盡心協助。

右昌分隊長陳建中提醒民眾，配戴戒指類首飾等可能因為熱漲冷縮、手指水腫或長期配戴等等原因，導致戒指卡住無法脫除，卡住時間若延長太久，除了腫痛加劇外，甚至會造成血液循環不良，嚴重時可能損傷手指功能，呼籲民眾一旦遇到類似此情狀，建議應使用正確方式小心移除，或是尋求當地消防隊協助。

右昌消防分隊展現專業拆戒功夫。（記者王榮祥翻攝）

右昌消防分隊展現專業拆戒功夫。（記者王榮祥翻攝）

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