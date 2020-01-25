人妻向閨密炫耀小王床技 老公怒告通姦

檢方認為，光憑鹹濕激情對話無法證明兩人通姦，全案不起訴。（示意圖）

2020-01-25 17:12:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕人妻向閨密LINE吐露與小5歲的小王激戰過程，包括「當然～作到我清醒」、「他一直叫爽」、「他說他比較喜歡我有喝酒作，很open」、「他就喜歡被口交嘛」等語，老公看到怒控兩人通姦；妻子則向檢警聲稱知道老公有小三很長一段時間，很氣老公，她是故意跟閨密講好要講這些內容讓老公看到的。檢方也認為光憑對話無法證明兩人通姦，全案不起訴。

陳男指控，妻子林女（41歲）去年2月初某日，與同事即賴姓小王（36歲）在住所發生性行為，他查看妻子手機內與閨密的LINE對話紀錄得知，怒控兩人通姦。

請繼續往下閱讀...

林女與賴男都否認通姦，林女辯稱，賴男是鄉公所的同事，她擔任臨時人員，負責管理文書，因為送簽到簿有去過賴家一次，那次有帶讀小學三年級的小兒子一起去，沒有與賴男發生性行為；她知道老公有小三很長一段時間，很氣老公，所以她是故意跟閨密講好要講這些內容讓老公看到的。

檢方細究陳男提出妻子與閨密LINE對話內容，並未陳述林女實際有何通姦內容，所知充其量係傳聞自林女，難以作為認定通姦證據。

根據對話內容，林女雖提及「當然～作到我清醒」、「他一直叫爽」、「他說他比較喜歡我有喝酒作，很open」、「他就喜歡被口交嘛」等語，然僅係林女單方陳述，其真實性為何，並非無疑，退步言之， 縱為真實，然刑法上妨害家庭罪之成立，必須有通、相姦之性交行為，而口交並非性器接合之交媾行為， 自難僅憑LINE對話紀錄，即認被告二人有通姦犯行。全案不起訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法