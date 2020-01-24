用手推車偷檳榔攤 4小時載贓3趟才搬完

張姓男子偷檳榔攤，用手推車竟然前後走了3趟、花了4小時。（警方提供）

2020-01-24 14:49:27

［記者謝武雄／桃園報導］當真是膽大包天；張姓男子日前深夜潛入楊梅區中山北路一段的檳榔攤，以為將檳榔攤監視器鏡頭移開就可以為所欲為，竟然前後3次以手推車方式、花了4小時才將竊得財物推回家中，警方調閱沿路監視器，終於找到張嫌遠在1.5公里住處，張嫌見警方今天上門，眼見紙包不住火只好坦承偷竊，全案依竊盜罪嫌送辦。

警方調查指出，張姓男子日前深夜推著手推車步行到檳榔攤後方，發現外門沒上鎖便潛入查看，入內後發現監視器正在攝影，張嫌便以掃把將鏡頭推開，隨後將店內值錢小冰箱、暖爐、鋁梯等財物竊走，由於檳榔店的物品不少，張姓男子跑了3趟、花了4小時，才將店內財物洗劫一空，最後還將店內手推車、監視器頭拿走，檳榔攤陳姓老闆第2天發現遭竊後報警，還直呼竊賊沒天良。

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桃園市政府警察局楊梅分局草湳派出所警員吳承航，調閱店內監視器影片，並未發現張姓男子行竊過程，加上檳榔攤附近住戶又沒人認得張嫌，員警只好土法煉鋼，沿路調閱張嫌行竊離開路線，鍥而不捨終於在離檳榔攤約1.5公里民宅找到張嫌下落，張嫌見警察找上門來嚇了一跳，但眼見紙包不住火也只好坦承認栽，並表示，是檳榔攤未上鎖，才會一時貪念下手行竊。

隨後員警也進入張姓男子家中取贓，並通知檳榔攤陳姓老闆將贓物領回。

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