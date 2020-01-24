獨家》手推車滑路中「擊中」休旅車 清潔婦急哭年難過

肇事的手推車。（民眾提供）

2020-01-24 13:58:31

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名在大樓擔任清潔人員的大媽，昨打掃途中不慎讓手推車滑到路中，竟不偏不倚「擊中」一輛行經休旅車造成車身受損，駕駛見愛車無端遭飛來橫禍無奈頻問同車友人，「這樣的機率會有多高」，而一天只領微薄工資的大媽則是急哭說：「這下要負起賠償責任，年難過了。」

這起堪稱離奇的事故發生在昨天下午3點多，受僱市區五權南路、高工路口某大樓清潔工作的65歲林姓清潔大媽，當時正在大樓車道附近打掃，可能是工作太認真，忘了將隨身裝運雜物及垃圾袋的手推車擺放好，一個不留神，手推車竟自車道前有點坡度的下坡滑了出去。

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因重力加速度緣故，只見手推車快速滑到高工路中，此時一輛由35歲徐姓男子駕駛的休旅車，也正巧在路口停等紅綠燈，並與坐副駕駛座的友人聊到興起，突然發現車身遭到猛烈撞擊趕緊與同車友人下車查看，這才驚覺愛車竟然是遭到一部手推車「擊中」。

「這太巧了吧」，頓時臉上三條線的徐男得知原委後，忍不住啼笑皆非自嘲並問友人「真的要上網問問鄉民，這樣的機率會有多高」。

警方獲報趕往處理，發現休旅車右側車身鈑金有明顯凹陷，神情緊張的林婦，雖明知手推車不會有第三責任險之類的理賠，仍嘗試性的急問路過直擊民眾「保險有賠嗎？」臉上露出失望表情，警方對其處境雖表同情仍得依規定處理。

林婦說，一天工資才5、600元，還得要負責休旅車的維修費用，這下糟了，這個年真的難過了。

事故發生後警方到場處理。（民眾提供）

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