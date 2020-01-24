苗警車追闖紅燈車 被小貨車撞及2輕傷

警車被小貨車撞及後，因撞擊力道大，車頭90度朝右。（記者張勳騰翻攝）

2020-01-24 10:08:19

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗警分局北苗所張姓警員，今天凌晨追緝闖紅燈小客車，行經苗栗市建功地下道路口，被一輛剛賣完消夜的小貨車煞車不及而撞上警車，因撞及力道大，兩車均受損，造成張員及小貨車許姓駕駛撞傷，送醫後，均無大礙；惟車紅燈小客車逃逸，警方將根據路口監視器開單告罰。

據了解，北苗所張姓警員今天凌晨3點多與同仁執行巡邏勤務，當行經苗市英才路時，發現一輛白色小客車未開大燈，懷疑駕駛酒駕，警方開警示燈尾隨。

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當行經苗栗市建功地下道與府東路口時，小客車突然闖紅燈加速駛離，張員鳴警笛追逐，白色小客車又再闖紅燈直行玉清街，警車行經建功地下道東側路口時，不慎被一輛小貨車攔腰撞上。

因撞擊力道大，警車被撞後車頭90度朝右，右側2片車門毀損凹陷，小貨車車頭受創嚴重，造成張員及許姓駕駛撞傷，經送醫檢查後，並無大礙，另一警員及小貨車上另一女乘客幸未受傷。

警方隨即到場酒測，兩人酒測值均零。許男說，做完消夜生意收攤要返家，行經該路段時，當時號誌為綠燈，當時看到小客車衝出來，隨後看到警車出現，根本來不及煞車而撞上，當時他並未聽到警笛聲。

警方經調閱路口監視器，追查該部白色自小客車將依發逕行舉發闖紅燈及拒絕攔查逃逸之違規行為，依道路交通管理處罰條例第53條第1項闖紅燈，罰鍰2700元、第60條1項不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸罰2萬元，並吊扣其駕駛執照6個月。

苗栗警分局長賴銘助立即前往北苗所慰問執勤員警，嘉勉深夜執勤仍落實可疑人車盤查，並提醒員警尾隨而不追車，建立防禦性駕駛及安全駕駛觀念，避免再有類似事故發生。

警車右側被撞凹陷，受損嚴重。（記者張勳騰翻攝）

小貨車車頭受創嚴重。（記者張勳騰翻攝）

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