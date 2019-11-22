專找台東同鄉中輟生入幫會 北上搞錢莊暴力討債被剿

自稱竹聯幫仁堂育仁會的鄧姓主嫌被警移送法辦。（記者劉慶侯翻攝）

2019-11-22 10:03:57

〔記者劉慶侯／台北報導〕竹聯幫仁堂育仁會28歲鄧姓男子，自台東北上打拚地盤，為壯大聲勢和實力，涉嫌專門吸收有前科的同鄉年輕人或中輟生進入幫會，他再藉勢經營借貸，從事重利貸放、暴力討債等不法行為；不到數月之內，就有多人慘遭報復凌辱毆打恐嚇。台北市刑警大隊偵一隊將鄧男檢肅到案，依法送辦。

北市刑大偵一隊是3月間獲報，黃姓男子僅因積欠數十萬元工程款債務，便遭暴力組織成員鄧嫌誘騙至某加油站洽談還款事宜，卻被對方率幫眾噴灑辣椒水、以棍棒拳腳毆打至頭破血流後，強行取走黃男提款卡，逼問密碼強盜領財物，再脅迫黃男簽立數十萬元本票，恐嚇若未依期限還款，將會被斷手斷腳、毆打致死。

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警方調查，鄧嫌集團除從事暴力討債，也提供小額借款以拓展經濟來源，鄧嫌借貸後收取鉅額利息，待被害人無力償還，即利用臉書公開肉搜，或至被害人工作場所或住家強行催討債務。

警方蒐證查出，鄧嫌集團在短短數個月期間，即對劉姓、李姓、蔡姓等三名被害人，分以痛毆、毒打、恐嚇等方式逼迫催討債款。

警方調查，鄧男原是台東人，由於幫會允許他擴展地盤，所以他專門在台東地區找有前科的年輕人，或是不願讀書的中輟生，招攬進入他自籌組的育仁會充當他的打手。

案經偵一隊與士林分局共組專案小組，20日起同步拘提搜索，分別在台東市、屏東潮州、新北市土城等地，逮獲鄧嫌等3人到案，查扣折疊刀、商業本票、汽車讓渡合約書等證物，全案詢後依涉嫌組織犯罪，解送新北地檢署偵辦。

警方查扣各項贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

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