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首頁　>　社會

醫藥合作詐騙健保局 5年詐得2117萬

示意圖。（資料照）

示意圖。（資料照）

2019-11-21 13:00:59

〔記者楊政郡／台中報導〕健保局有「醫藥分業」政策，底下業者有「跨業合作」對策！中市康友藥局李姓負責人，涉嫌勾結林育民診所、郭婦產科診所、德化耳鼻喉科診所負責人，診所病患在診所就可拿到藥品，實際上未釋出「處方箋」，但文書上記載由康友藥局受理處方箋，從2013年至2018年詐得看診人數11萬人，詐得藥費及藥事服務費2225萬餘點，金額2117萬餘元，台中地檢署依詐欺等罪起訴李男、3診所醫師及診所行政人員共7人。

中檢起訴書指出，健保局施行「醫藥分業」，醫師看診後釋出處方箋給病患，由病患持處方箋選擇健保特約藥局，並由藥局提供藥品及解釋各種用藥知識服務，被告等表面上遵行「醫藥分業」，暗中則是便宜行事，病患在診所看病直接就在診所拿藥。

自2013年11月間，康友藥局李姓負責人，自己因病已無法執行藥師業務，涉嫌勾結林育民、郭婦產科、德化耳鼻喉科等診所負責人，讓健保局誤以為三診所的處方箋都有釋出，而都由康友藥局受理。

3診所醫師及行政人員，均與李合作造假欺騙健保局，雙方私下再分贓從健保局詐得藥費及藥事服務費。

檢警統計自2013年11月起，迄2018年5月27日止，康友藥局受理三家診所處方箋計10萬9991人次，詐得的藥費及藥事服務費點數共2225萬544點，金額共計2117萬1590元，損害健保署對於醫療給付核撥審查的正確性。

此案經健保署大數據發現藥局、診所的IP位置重覆異常，而循線查獲。

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