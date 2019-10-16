網傳「讓中國人來台用健保」圖文 國民黨團怒：提案早撤回了

2019-10-16 10:55

〔記者林良昇／台北報導〕近期網路上出現國民黨立委黃昭順等16位藍委提案「讓中國人來台用健保」等圖文，立法院國民黨團今天指控，該提案早已撤回，綠營發動側翼網軍以誇大、不實的聳動文字、圖卡，在各大社群對國民黨立委進行抹黑與攻訐，國民黨團予以最嚴厲譴責，不排除提出法律行動。

國民黨團表示，黃昭順等16位立委在今年4月初提案、連署修改「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第16條條文，修法用意是以人道考量為出發點，讓陸配可對雙親善盡孝道，原本立意良善，卻遭綠營網軍以「吃垮台灣健保、長照」等誇大、不實的聳動文字、圖卡，在各大社群對國民黨立委進行抹黑與攻訐，企圖影響明年大選，立法院國民黨團發布聲明，予以最嚴厲的譴責，同時不排除對散播不實言論者採取法律行動。

國民黨團表示，該提案早已在108年4月26日第7會期第11次院會時撤案，黃昭順個人也透過臉書、媒體採訪等管道，向外界說明當初提案目的以及撤案結果，豈料大選進入倒數不到百日，綠營側翼網軍再次以抹黑、抹紅手法，透過特定社群、網紅，以大量的圖卡、文字製造假新聞、假訊息，企圖影響國民黨明年總統與立委選情，手法拙劣、令人不齒。

國民黨團再次重申，綠營側翼網軍不斷以假資訊、假新聞攻擊國民黨立委行為，已有觸犯「選罷法」之虞，正告綠營側翼網軍適可而止，倘若再以訛傳訛，利用文字、圖像，透過各種管道、方式，對國民黨立委做不實抹黑與不負責任的攻訐，國民黨團將採取法律行動以正視聽，遏止網軍惡劣抹黑之選風。

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