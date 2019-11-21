老婦騎車被風吹倒壓腳 幸好暖警救助揹她回派出所
2019-11-21 09:39:20
〔記者廖雪茹／新竹報導〕連日新竹風勢強勁，新竹縣一名年約65歲的方姓婦人在牽機車時遭強風吹倒後，被機車壓住而動彈不得；二重埔派出所員警獲報後協助脫困，揹回不遠處的警所休息，並通知救護車將她送醫，恰巧有民眾拾獲手機至派出所報案，將員警善行義舉拍下並po網分享。
竹東警分局表示，昨天（20日）上午11點許，竹東鎮中興路三段95號前，這名瘦弱的方姓婦人於路邊欲騎乘機車返家，在牽機車的過程中，突然颳起一陣強風吹倒機車，導致婦人遭壓傷而動彈不得，熱心民眾發現報警處理。
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竹東分局二重埔派出所距離現場約100公尺，值班員警楊昱彥獲報立刻趕赴現場，先將機車牽起移至路旁，老婦人遭受驚嚇且腳紅腫瘀青不良於行，楊員考量當時風勢太大、氣溫偏低，擔心婦人恐遭行進車輛撞擊，於是不假思索將她揹起帶返所稍作休息，奉上熱茶並通知救護車將她送醫救治。
「警察先生辛苦你了！」員警暖心背起老婦人的溫馨的剎那，正巧被至派出所洽公的民眾拍下，並po網在臉書社團「新竹爆料公社」彰顯其善行，網友也紛紛按讚，感謝波麗士大人的幫忙。