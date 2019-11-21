為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

老婦騎車被風吹倒壓腳 幸好暖警救助揹她回派出所

竹東分局二重埔派出所員警楊昱彥將被機車壓傷的婦人揹返警所稍作休息，奉上熱茶並通知救護車將她送醫救治。 （記者廖雪茹翻攝）

竹東分局二重埔派出所員警楊昱彥將被機車壓傷的婦人揹返警所稍作休息，奉上熱茶並通知救護車將她送醫救治。 （記者廖雪茹翻攝）

2019-11-21 09:39:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕連日新竹風勢強勁，新竹縣一名年約65歲的方姓婦人在牽機車時遭強風吹倒後，被機車壓住而動彈不得；二重埔派出所員警獲報後協助脫困，揹回不遠處的警所休息，並通知救護車將她送醫，恰巧有民眾拾獲手機至派出所報案，將員警善行義舉拍下並po網分享。

竹東警分局表示，昨天（20日）上午11點許，竹東鎮中興路三段95號前，這名瘦弱的方姓婦人於路邊欲騎乘機車返家，在牽機車的過程中，突然颳起一陣強風吹倒機車，導致婦人遭壓傷而動彈不得，熱心民眾發現報警處理。

竹東分局二重埔派出所距離現場約100公尺，值班員警楊昱彥獲報立刻趕赴現場，先將機車牽起移至路旁，老婦人遭受驚嚇且腳紅腫瘀青不良於行，楊員考量當時風勢太大、氣溫偏低，擔心婦人恐遭行進車輛撞擊，於是不假思索將她揹起帶返所稍作休息，奉上熱茶並通知救護車將她送醫救治。

「警察先生辛苦你了！」員警暖心背起老婦人的溫馨的剎那，正巧被至派出所洽公的民眾拍下，並po網在臉書社團「新竹爆料公社」彰顯其善行，網友也紛紛按讚，感謝波麗士大人的幫忙。

竹東分局二重埔派出所員警楊昱彥將被機車壓傷的婦人揹返警所稍作休息，奉上熱茶並通知救護車將她送醫救治。 （記者廖雪茹翻攝）

竹東分局二重埔派出所員警楊昱彥將被機車壓傷的婦人揹返警所稍作休息，奉上熱茶並通知救護車將她送醫救治。 （記者廖雪茹翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
國小游泳教練被撞截肢 家長會臉書號召捐款
2019-11-20 23:30

國小游泳教練被撞截肢 家長會臉書號召捐款
開車撞倒女老闆致重傷殘 國家級桌球教練判賠1001萬
2019-11-20 18:21

開車撞倒女老闆致重傷殘 國家級桌球教練判賠1001萬
加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組

加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組
新手外送員擦撞千萬賓利！天價求償金超嚇人
2019-11-20 17:39

新手外送員擦撞千萬賓利！天價求償金超嚇人
碰！2外送員機車同時抵達路口… 民眾直擊笑：場景有點尷尬
2019-11-20 10:39

碰！2外送員機車同時抵達路口… 民眾直擊笑：場景有點尷尬
遠傳率先啟動5G遠距診療前瞻計畫

遠傳率先啟動5G遠距診療前瞻計畫

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播