老婦騎車被風吹倒壓腳 幸好暖警救助揹她回派出所

竹東分局二重埔派出所員警楊昱彥將被機車壓傷的婦人揹返警所稍作休息，奉上熱茶並通知救護車將她送醫救治。 （記者廖雪茹翻攝）

2019-11-21 09:39:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕連日新竹風勢強勁，新竹縣一名年約65歲的方姓婦人在牽機車時遭強風吹倒後，被機車壓住而動彈不得；二重埔派出所員警獲報後協助脫困，揹回不遠處的警所休息，並通知救護車將她送醫，恰巧有民眾拾獲手機至派出所報案，將員警善行義舉拍下並po網分享。

竹東警分局表示，昨天（20日）上午11點許，竹東鎮中興路三段95號前，這名瘦弱的方姓婦人於路邊欲騎乘機車返家，在牽機車的過程中，突然颳起一陣強風吹倒機車，導致婦人遭壓傷而動彈不得，熱心民眾發現報警處理。

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竹東分局二重埔派出所距離現場約100公尺，值班員警楊昱彥獲報立刻趕赴現場，先將機車牽起移至路旁，老婦人遭受驚嚇且腳紅腫瘀青不良於行，楊員考量當時風勢太大、氣溫偏低，擔心婦人恐遭行進車輛撞擊，於是不假思索將她揹起帶返所稍作休息，奉上熱茶並通知救護車將她送醫救治。

「警察先生辛苦你了！」員警暖心背起老婦人的溫馨的剎那，正巧被至派出所洽公的民眾拍下，並po網在臉書社團「新竹爆料公社」彰顯其善行，網友也紛紛按讚，感謝波麗士大人的幫忙。

竹東分局二重埔派出所員警楊昱彥將被機車壓傷的婦人揹返警所稍作休息，奉上熱茶並通知救護車將她送醫救治。 （記者廖雪茹翻攝）

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