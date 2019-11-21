家裡搖擺機失火 廠商沒事她要賠原因是...

搖擺機失火求償案，高雄高分院判決朱女要賠。（記者鮑建信攝）

2019-11-21 07:30:40

〔記者鮑建信／高雄報導〕朱姓女子在家使用搖擺機做腿部運動，突然電線走火引發火災，導致社區電梯等公共設施被毀，案經高雄分院審理後大逆轉，認為她未及時控制現場，讓火勢蔓延擴大有過失，判決賠償管委會共78萬元，廠商不用負責。

社區管委會指出，2015年2月7日下午，朱女在家裡使用母親黃婦購買的搖擺機時，因電線短路走火而引燃置放於旁邊的毛毯後，來不及撲滅而延燒至社區公共區域，導致電梯等設施毀損，認為黃姓母女未注意搖擺機超過5年，檢查是否安全，又未避免於附近擺放易燃物，與廠商連帶有過失，要求賠償193萬元。

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廠商則說，搖擺機業經標檢局檢驗合格後出售，起火原因無法確認，否認有疏失。

朱女則說，搖擺機一體成型又堅固，全部機件均包覆於機台內，無從自外觀看到內部情形，她們是消費者，無法從外觀看出異狀。

朱女指出，「我在父母房間床邊地板上使用搖擺機時，不知何故聞到燒焦味，爬起來看，發現搖擺機電線旁、床邊的毛毯起火約30公分寬，我馬上去廁所用臉盆裝水滅火，再到客廳叫弟弟（因小腦萎縮行動較不便）去電梯口拿滅火器幫忙救火，但他打不開，不知如何使用，當時也聽到警鈴作響，警衛跑上來幫我們一起滅火」，否認有過失。

高雄高分院合議庭法官調查，朱女發現搖擺機引燃時的火勢，既僅及於毛毯一隅，人身安全應尚無虞，依一般智識及經驗，當時若立即將搖擺機抽離於地撲打，或即移至浴室再以水澆，及時控制火源、撲滅，災情不會擴大，要負過失責任。

不過，社區警衛未及時使用消防水帶灌救，逃離時又未注意關閉樓層安全門以阻絕火勢、濃煙，致使火勢迅速竄燒，也要負4成過失，並認為廠商沒有疏失，同時審酌求償金額，認為朱女賠償78萬元比較合理，不得上訴。

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