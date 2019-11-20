當大老闆一日情人給500萬？女網友上鉤慘遭騙走369萬

新北地檢署依詐欺取財等罪起訴郭姓詐欺慣犯，並建請法院從重量刑。（記者陳慰慈攝）

2019-11-20 22:21:11

〔記者陳慰慈／新北報導〕郭姓詐欺慣犯在網路認識林女，佯稱其老闆想徵求「一日情人」，只要跟老闆嘿咻就能拿到500萬元，相約見面後，郭男又自扮是大老闆，先要林女支付贈與稅及簽立500萬元本票，後又以贈與稅不足再跟林女討錢，前後騙走林女及她乾媽369萬餘元，新北地檢署今依涉犯詐欺取財等罪起訴郭男，並建請法院從重量刑。

2015年間，郭男在網路聊天室認識林女，謊稱：「我老闆想要徵求一日情人，只要陪他吃飯、逛街、嘿咻就能拿500萬元」，林女信以為真，同年4月與郭男老闆相約見面，未料現身的人卻是郭男，郭男誆稱他就是該名大老闆，只要當他一天的情人，就能輕鬆拿到500萬報酬，但前提是得先付3萬元贈與稅及簽立500萬元本票，林女誤信照做，先給了郭男2萬元並簽立本票。

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之後郭男以給他的贈與稅不足為由，再跟林女要錢，兩人成為男女朋友後，郭男又以帳戶被凍結、出車禍、母親過世需錢花用等由，又跟林女及及林女乾媽伸手討錢，前後騙走369萬餘元。

庭訊時，郭男坦承犯行，檢方依據郭男與被害人的LINE通話紀錄、帳戶交易明細等證據，認定郭男犯行。

檢方指出，郭男於2015年3月間，就曾以相同手法欺騙江姓女子，一審判郭男徒刑13個月，其中3月得易科罰金9萬元；之前也曾假藉提供援交或工作機會，但須先付部分費用等由詐騙，痛批郭男被判刑後仍無悔悟之心，建請法院從重量刑。

此外，郭男還在臉書經營「黑心娃娃機業者交流平台」社團，一名簡姓場主遭網友騙走70萬元，在臉書社團留言提醒大家注意，去年1月，郭男主動與簡男聯絡，聲稱可幫他找到該名網友，索討5萬元委託費，承諾如無法完成任務，就無條件歸還，未料簡男付了5萬元後，郭男卻藉口拖延；今年1月又向陳姓娃娃機台業者誆稱有意投資合作，騙走業者11萬7千元，郭男因此另被依背信、詐欺取財罪嫌起訴。

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