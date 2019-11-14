買億元豪宅爆糾紛 熱褲辣妹告國泰建設詐欺

熱褲辣妹葉小姐（左）今在議員徐立信陪同下，赴台北地檢署控告國泰建設詐欺。（記者黃捷攝）

2019-11-14 12:25:55

〔記者黃捷／台北報導〕葉姓辣妹2013年間與國泰建設簽約下訂兩戶高雄預售建案，付了3000萬元頭期款，驗屋卻發現所謂的「豪宅」有一堆缺失，國泰建設卻不願協商、還扣違約金1500萬元。葉女不滿陳情抗議反遭國泰建設提告妨害名譽，今在北市議員徐立信陪同下至台北地檢署按鈴，控告國泰建設詐欺、侵占、背信等罪。

葉小姐今穿著低胸上衣及牛仔熱褲到北檢提告，她受訪表示，2013年11月下訂逾國泰建設1億元的高雄農十六特定區的「R13馥建築」豪宅建案，她相信國泰建設50年金字招牌的正派經營者形，驗屋時卻發現敗絮其中。

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葉小姐說，房屋有二次施工違章建築、未依建築技術規則施作前後門防水閘門、屋內也有多處瑕疵，國泰建設也不提供驗屋資料讓她入內驗屋，變相將「買屋價金」改為「違約金」，強取侵占約1500萬元。

葉小姐還說，當初簽約約定「賣方應提供信託契約影本」，結果國泰建設通知她匯錢的帳戶，竟是一般帳戶而非信託專戶，她毫無知悉自身財產如何被挪用，國泰建設又不願協商，今年5月曾到國泰人壽大樓前拉布條抗議，卻反遭國泰控告妨害名譽。

葉小姐表示，國泰建設賣屋遍及全台，事涉公共利益，擔心其他消費者也和他一樣受騙，決定挺身提告，期待真理喚回公平正義。

對於葉小姐指控，國泰建設今年5月間遭抗議時，當時回應已盡力協助葉女解決房屋問題，是葉女遲未辦理交屋及後續產貸手續，沒有1家建設公司可以容忍這種事情，才會解約並沒收違約金。

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