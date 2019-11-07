貴婦買醫美療程被騙刷大筆卡費 她遭起訴

曾在知名醫美診所擔任客服經理的楊女，被檢方依詐欺取財及背信罪起訴。（讀者提供）

2019-11-07 11:36:24

〔記者錢利忠／台北報導〕曾在知名醫美診所擔任客服經理，負責招攬客戶、推廣及銷售產品及課程服務的楊女（英文名Vicky），私下成立與診所業務相近的曼鈮有限公司，趁客戶到診所諮詢時，誆稱引薦客戶到「VIP分院」實施醫美療程，騙3名客戶刷卡消費，直到客戶事後向診所詢問分院事宜才曝光；台北地檢署認定楊女涉案罪證明確，依詐欺取財及背信罪將她起訴。

檢方調查，自2017年10月31日起至2018年5月26日止，楊女涉嫌在任職的醫美診所，詐騙至少3名貴婦，以幫忙轉診至「VIP分院」等話術，私下將客戶轉介至她私下成立的公司，以及配合的皮膚科診所進行醫美療程。

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檢方查出，楊女在私下成立的公司設立刷卡機，明知客戶並無向曼鈮公司消費，以及一般消費者不了解醫美診所療程計價方式，利用資訊不對等的機會，騙3名診所客戶刷卡，3人分別被騙刷37萬元、50萬元，以及港幣37萬餘元。

客戶刷卡後察覺有異，向醫美診所詢問，診所清查客戶刷卡資料，這才發現楊女的犯行，氣得對楊女提告。檢方傳喚3名客戶作證，均證稱沒有向曼鈮消費，也不是要到楊女轉介的診所求診，認定楊女此舉已涉詐欺及背信罪，因此將她起訴。

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