公公當競選總幹事賄選判刑 何淑萍保住基市議員資格

基隆市議員何淑萍（見圖）的公公楊勇傳被控招待選民涉嫌行賄被判刑，高等法院今天則判決何淑萍當選有效，全案確定。（翻攝資料照）

2019-11-19 20:29:05

〔記者楊國文／台北報導〕去年11月當選基隆市議員的何淑萍，擔任競選總幹事的公公楊勇傳被控招待選民到燒肉店用餐涉嫌行賄，遭判1年8月徒刑，檢方、何淑萍競選對手落選頭黃元良都對提起當選無效訴訟，一審判決駁回；檢方、黃元良不服，提起上訴，高等法院認定並無何淑萍和楊勇傳等人有投票行賄犯意聯絡證據，今判決何淑萍當選有效，全案確定。

檢方指出，楊勇傳為幫何淑萍拉票，去年10月間拿新台幣2萬元給何淑萍的乾媽陳姓女子，再由陳女出面，向經營炭火燒肉店的前弟媳凡姓女子提議，邀請具有基隆市信義區投票權的選民到店內用餐。

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凡女去年10月29日、10月31日及11月12日透過鄭姓和朱姓員工及友人，邀請家人、鄰居或朋友到炭火燒肉店用餐，席間再由楊勇傳到場拜票，或由凡女提供印有支持何淑萍等文宣字樣的面紙尋求支持。

基隆檢方獲報偵查後，將楊勇傳依行賄罪起訴，基隆地院判他1年8月徒刑，褫奪公權4年，仍可上訴。基隆地檢署及同選區候選人黃元良也分別向法院提起何淑萍當選無效訴訟。

基隆地院指出，根據選罷法120條第1項等規定，構成當選無效要件限於「當選人」本身的行為，不及於助選人員的行為，客觀上，何淑萍從未到燒肉店現場，且查無何淑萍有任何競選言行，讓用餐者認知「希望能惠賜選票」，難以僅憑楊勇傳的賄選行為，就可推論何淑萍知情並參與，因此予以駁回檢方、黃元良提起當選無效訴訟。

檢方、黃元良不服，上訴高等法院。高院維持一審見解，認定構成當選無效要件限於「當選人」本身的行為，不及於助選人員的行為，而且，並無證據顯示何淑萍和楊勇傳等助選人員有共同賄選的犯意聯絡或行為分擔，且無論檢方偵查結果，或者一審判決，均未認定何淑萍和楊勇傳共同犯下投票行賄罪，因此仍駁回上訴案，判何淑萍當選有效，全案確定。

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