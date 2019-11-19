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BMW駕駛沒繫安全帶 跟機車對撞結果竟然…..

劉女騎車闖紅燈，把開BMW汽車的陳姓駕駛撞傷，因此被判拘役30日。（示意圖）

劉女騎車闖紅燈，把開BMW汽車的陳姓駕駛撞傷，因此被判拘役30日。（示意圖）

2019-11-19 17:44:04

〔記者王定傳／新北報導〕劉姓女子前年無照騎車還闖紅燈，害開BMW的陳姓男子閃避不及，即使踩煞車仍發生碰撞，不過這起「人包鐵」對上「鐵包人」的事故，竟是開車的陳男受傷，原因就是他沒繫安全帶，脖子因此扭傷；他事後控告劉女過失傷害及肇事逃逸，不過，新北地院認為劉女並無肇逃犯意，最後僅依過失傷害罪判她拘役30日。

本案發生於2017年11月19日晚間8時許，劉女無照騎車行經新北市板橋區時闖紅燈，害陳男閃避不及發生碰撞。

案發時，現場車流大，陳男剛綠燈起步，時速約20公里左右，卻遭闖紅的劉女從左側擦撞，車上共4人，除陳男脖子扭傷外，其他人都無大礙，不過，劉女沒等警方前來處理就開溜，被控肇事逃逸與過失傷害罪。

劉女坦承過失傷害，但否認肇逃，她辯稱，陳男駕駛進口高級車，當時車速又不快，只是擦撞，連她的機車都沒有明顯損傷，根本不知對方受傷，更何況陳男當時有下車查看，並未流血或明顯外傷，也沒有提及頸部傷勢，她沒有肇逃犯意。

合議庭認為，陳男承認因沒繫安全帶才會扭傷，身上沒有流血或其他外傷，且他下車與劉女交談時，亦未表示自己受傷，再加上當時車速不快、陳男駕駛品質優良的汽車，又非正面碰撞，頸部關節韌帶扭傷從外觀難以察覺，判定劉女並沒有犯意，最多僅違反道路交通管理處罰條例。

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