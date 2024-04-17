為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

失業種大麻 邀朋友入股無人理、收成未獲利就被逮

黃男栽植大麻，遭檢警破獲。（保三總隊提供）

黃男栽植大麻，遭檢警破獲。（保三總隊提供）

2024/04/17 17:06

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市29歲黃姓男子長期失業，去年向28歲黃姓友人購買1萬5千元大麻苗，開始擴大栽植，親戚李姓男子協助整理植栽，黃姓主嫌以一股5萬元廣納朋友入股，6個月分紅30萬，卻無人響應。近期第一批大麻收成時，遭保三警察總隊第一大隊查獲，破獲大麻植株148棵、大麻花成品858克、栽種設備、肥料2批等栽種製造毒品相關證物，攔阻市值5百多萬毒品流入市面。

保三總隊第一大隊今日指出，依據情資得知台中市西屯區黃男涉嫌栽種大麻毒品意圖販售牟利，進行數月蒐證後，發現另有李姓、黃姓男子參與犯罪並擴大栽種規模，專案小組在該集團首批大麻花準備採收前，同步在台中市北屯區中清路二段、西屯區寶慶街等處執行搜索，查獲黃嫌等3名涉案人。

據了解，主嫌黃男長期失業，另兩名嫌犯黃男與李男都是在夜生活的特種營業任職，黃男缺錢鋌而走險，還異想天開，廣納朋友入股，卻無人支持，由他與李男負責栽植大麻，但尚未獲利，就遭警方破獲。

黃姓3嫌遭依違反毒品危害防制條例，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1千5百萬元以下罰金。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

黃男栽植大麻，遭檢警破獲。（保三總隊提供）

黃男栽植大麻，遭檢警破獲。（保三總隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
歇業小吃部掩護大麻農場 警犬「馬肯」立大功
2024/01/25 14:31

歇業小吃部掩護大麻農場 警犬「馬肯」立大功
產值估3億！刺青師拉學徒種大麻 廢工廠變毒農場種600多棵
2024/02/20 20:07

產值估3億！刺青師拉學徒種大麻 廢工廠變毒農場種600多棵

華南銀行推動公平待客 擁抱年輕客戶的挑戰
室內裝修師赴泰學製毒 竟在家中神明廳前設大麻農場
2024/03/19 13:04

室內裝修師赴泰學製毒 竟在家中神明廳前設大麻農場
毒品也通膨！竹縣男疑吸大麻逾10年嫌價暴漲 自己種被逮
2024/03/28 12:46

毒品也通膨！竹縣男疑吸大麻逾10年嫌價暴漲 自己種被逮

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播