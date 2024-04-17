失業種大麻 邀朋友入股無人理、收成未獲利就被逮

黃男栽植大麻，遭檢警破獲。（保三總隊提供）

2024/04/17 17:06

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市29歲黃姓男子長期失業，去年向28歲黃姓友人購買1萬5千元大麻苗，開始擴大栽植，親戚李姓男子協助整理植栽，黃姓主嫌以一股5萬元廣納朋友入股，6個月分紅30萬，卻無人響應。近期第一批大麻收成時，遭保三警察總隊第一大隊查獲，破獲大麻植株148棵、大麻花成品858克、栽種設備、肥料2批等栽種製造毒品相關證物，攔阻市值5百多萬毒品流入市面。

保三總隊第一大隊今日指出，依據情資得知台中市西屯區黃男涉嫌栽種大麻毒品意圖販售牟利，進行數月蒐證後，發現另有李姓、黃姓男子參與犯罪並擴大栽種規模，專案小組在該集團首批大麻花準備採收前，同步在台中市北屯區中清路二段、西屯區寶慶街等處執行搜索，查獲黃嫌等3名涉案人。

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據了解，主嫌黃男長期失業，另兩名嫌犯黃男與李男都是在夜生活的特種營業任職，黃男缺錢鋌而走險，還異想天開，廣納朋友入股，卻無人支持，由他與李男負責栽植大麻，但尚未獲利，就遭警方破獲。

黃姓3嫌遭依違反毒品危害防制條例，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1千5百萬元以下罰金。

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黃男栽植大麻，遭檢警破獲。（保三總隊提供）

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