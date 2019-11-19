台男假好心幫修車卻指侵 菲籍移工庭上泣「希望他坐牢」

宜蘭縣游姓男子假藉要幫菲律賓籍女移工小玉（化名）修理腳踏車，卻將她載到偏僻地點以手指性侵得逞，宜蘭地方法院依強制性交、搶奪等罪，判游男4年2個月。 （記者張議晨攝）

2019-11-19 16:59:11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣游姓男子假藉要幫菲律賓籍女移工小玉（化名）修理腳踏車，卻將她載到偏僻地點以手指性侵得逞，事後還強搶小玉1610元，雖事後雙方和解，但小玉到庭時仍泣訴「接受道歉，但希望他坐牢」；宜蘭地方法院認為游男造成小玉心理莫大傷害，依強制性交、搶奪等罪，分別判3年6個月、1年有期徒刑，合併應執行4年2個月。

判決指出，去年10月5日游男行經宜蘭某工業區，見到小玉腳踏車故障上前搭訕，游先將小玉載到鄰近腳踏車店詢價，事後再以要另找友人協助載送腳踏車為由，將小玉載到海邊。

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不懂中文的小玉，不解游男動機，兩人透過手機翻譯軟體交談；小玉指控，游將她載到海邊後，一下問她要不要上班，接著又問有無男朋友，事後竟說「妳很漂亮，我很喜歡妳」。

游見小玉緊張神情，不斷安撫「台灣是很安全的地方，你很安全」，小玉發現事情不對勁下車，游見狀竟駕車尾隨，將小玉拉至車上，脫下小玉褲子以手指性侵得逞。

小玉驚恐付出500元給游男，未料游竟搶走錢包，將裡面1610元搶去，隨後駕車揚長而去。

游在偵查、審理時坦承有親吻小玉、撫摸大腿、內褲等舉動，但見小玉反抗劇烈，認為再下去會鑄下大錯隨即停下動作，並未有手指侵入等行為，至於搶奪部分，因車門把受損，他才比出1、5手勢，要小玉拿出1500元。

但宜蘭地院合議庭勘驗雙方筆錄、證詞，不採信游男說法，認為游假藉好意要幫小玉修車，卻載到人煙罕至處以手指性侵，事後還強取小玉財物，惡性甚鉅，使小玉對台灣社會信賴消失殆盡，兼衡游高中畢業、從事吊車工作等狀況，量處上述之刑。

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