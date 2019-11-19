為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台男假好心幫修車卻指侵 菲籍移工庭上泣「希望他坐牢」

宜蘭縣游姓男子假藉要幫菲律賓籍女移工小玉（化名）修理腳踏車，卻將她載到偏僻地點以手指性侵得逞，宜蘭地方法院依強制性交、搶奪等罪，判游男4年2個月。 （記者張議晨攝）

宜蘭縣游姓男子假藉要幫菲律賓籍女移工小玉（化名）修理腳踏車，卻將她載到偏僻地點以手指性侵得逞，宜蘭地方法院依強制性交、搶奪等罪，判游男4年2個月。 （記者張議晨攝）

2019-11-19 16:59:11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣游姓男子假藉要幫菲律賓籍女移工小玉（化名）修理腳踏車，卻將她載到偏僻地點以手指性侵得逞，事後還強搶小玉1610元，雖事後雙方和解，但小玉到庭時仍泣訴「接受道歉，但希望他坐牢」；宜蘭地方法院認為游男造成小玉心理莫大傷害，依強制性交、搶奪等罪，分別判3年6個月、1年有期徒刑，合併應執行4年2個月。

判決指出，去年10月5日游男行經宜蘭某工業區，見到小玉腳踏車故障上前搭訕，游先將小玉載到鄰近腳踏車店詢價，事後再以要另找友人協助載送腳踏車為由，將小玉載到海邊。

不懂中文的小玉，不解游男動機，兩人透過手機翻譯軟體交談；小玉指控，游將她載到海邊後，一下問她要不要上班，接著又問有無男朋友，事後竟說「妳很漂亮，我很喜歡妳」。

游見小玉緊張神情，不斷安撫「台灣是很安全的地方，你很安全」，小玉發現事情不對勁下車，游見狀竟駕車尾隨，將小玉拉至車上，脫下小玉褲子以手指性侵得逞。

小玉驚恐付出500元給游男，未料游竟搶走錢包，將裡面1610元搶去，隨後駕車揚長而去。

游在偵查、審理時坦承有親吻小玉、撫摸大腿、內褲等舉動，但見小玉反抗劇烈，認為再下去會鑄下大錯隨即停下動作，並未有手指侵入等行為，至於搶奪部分，因車門把受損，他才比出1、5手勢，要小玉拿出1500元。

但宜蘭地院合議庭勘驗雙方筆錄、證詞，不採信游男說法，認為游假藉好意要幫小玉修車，卻載到人煙罕至處以手指性侵，事後還強取小玉財物，惡性甚鉅，使小玉對台灣社會信賴消失殆盡，兼衡游高中畢業、從事吊車工作等狀況，量處上述之刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
迅速偵破如神助！宮廟前帶走弱智女性侵 惡狼判刑
2019-11-19 15:34

迅速偵破如神助！宮廟前帶走弱智女性侵 惡狼判刑
媽媽同居人是匹「狼」 女童遭性侵2年
2019-11-19 15:12

媽媽同居人是匹「狼」 女童遭性侵2年
失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起

失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起
自稱喇嘛被控性侵3女 逃中國遭遣返再判刑
2019-11-19 10:33

自稱喇嘛被控性侵3女 逃中國遭遣返再判刑
2019-11-18 17:39

傳低胸近照、大腿特寫照調情 控網友性侵告不成
不重壓單一資產 精選複合債多元配置顯優勢

不重壓單一資產 精選複合債多元配置顯優勢

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播