低成本想發大財？ 詐騙集團這手法專挑年輕人下手

所幸超商店員機警，連1000元也謹慎，與員警成功守住民眾財產。（記者萬于甄翻攝）

2019-11-19 12:49:40

〔記者萬于甄／台南報導〕永康警分局近期接獲不少民眾疑遭詐騙，而手法多半是在Line網路社群利用「低額入會」、「賺大錢」、「穩定投資獲利」等的字眼，吸引被害人上鉤，再以購買1000元遊戲點數降低被害人戒心，所幸員警與超商店員都相當細心，連1000元也不放過，成功為民守住財產。

永康警分局表示，日前一天內接獲2件超商店員報案，指稱疑有民眾遭詐騙，員警趕抵現場查看後發現，2起案件均為同一種手法，詐騙集團先利用線上博奕網站，佯稱投入低額資金，即可穩定獲利，誘騙民眾下注投資。

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被害人楊男供稱，在網路上發現博奕遊戲投資訊息，加入line後，對方利用各種話術，聲稱只要1000元的低成本入會後，就可穩定投資獲利，孰不知是詐騙手法；另一名高姓被害人也是 一樣，原要到超商操作ATM轉匯1000元，所幸警方全力勸說下，才讓高姓被害人恍然大悟。

警方表示，詐騙集團一開始可能會先給被害人甜頭，讓低成本投資的帳面顯示獲利，直到被害人投入更多資金並想領回時，才發現無法提領，且被對方封鎖時才驚覺受騙。警方也發現，近期詐騙集團疑鎖定大學生想打工賺錢投資的心情，專挑年輕學子詐騙，提醒民眾務必注意。

永康分局呼籲，遇有高報酬、低風險的投資機會先別急著匯款或交付投資錢財，應該冷靜詳細評估多聽專家、朋友建議或向警察機關、政府機關查證，切勿有投機心態，以防遭詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

永康警方日前一天內接獲2起類似的詐騙案件，手法均以低成本高報酬利誘被害人。（記者萬于甄翻攝）（記者萬于甄攝）

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