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女兒被載慘死 法官判載人駕駛賠死者雙親千萬扶養費

基隆地院近日審結，判處陳男需分別賠償楊母707萬餘元及楊父498萬餘元，全案仍可上訴。（記者吳昇儒攝）

基隆地院近日審結，判處陳男需分別賠償楊母707萬餘元及楊父498萬餘元，全案仍可上訴。（記者吳昇儒攝）

2019-11-18 16:19:23

〔記者吳昇儒／基隆報導〕陳姓男子去年5月17日下午，騎機車載楊姓女友人行經基隆市時，因未注意轉彎號誌，撞上機車，導致坐後座的楊女不治。楊女雙親不滿陳男害女兒身亡，憤而向他求償女兒需支付的扶養費。基隆地院判處陳男需分別賠償楊母707萬餘元及楊父498萬餘元，可上訴。

檢警調查，陳男案發時載楊女騎車要往基隆市區方向行駛，本應注意右側來車併行間的安全隔間，右轉時也需注意行車安全，但他卻未注意禮讓直行車先行，且未依規定顯示方向燈，貿然從外側車道右轉進入南新街，與後車發生碰撞受傷。

坐後座的楊女不治身亡，楊女的雙親對陳男提出過失致死告訴並附帶民事賠償，刑事法院判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

民事部分，楊女父親及母親分別要求陳男賠償扶養費495萬4037元及589萬7033元，另向陳男要求精神撫慰金各5百萬元。

法院審理後認為，現年47歲的楊父到65歲退休，經計算之後扶養年數為14.93年，統計後陳男應需賠償277萬993元；另現年44歲的楊母到退休前，經統計需扶養的年數為22.33年，計算後陳男需賠償504萬7717元。

法官認為，兩人的精神撫慰金應為各2百萬較為合宜，另加上相關醫療及喪葬費用，判處陳男需賠償楊父498萬5565元及楊母707萬3730元，全案仍可上訴。

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