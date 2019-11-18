誤信來台「按摩」賺高薪 11越南女遭人蛇集團控制賣淫被救出

警方逮捕跨國賣淫集團，救出11名越南女子。（記者姚岳宏翻攝）

2019-11-18 14:46:58

〔記者姚岳宏／台北報導〕53歲陳姓男子引進跨國賣淫集團，隱身在台北市、新北市、桃園市大樓出租套房內，並在網路上刊登應召廣告，主打「低價」、「年輕」、「越南女」等賣點吸引男客消費，初估獲利超過2千萬元，刑事局獲報偕同三地警方，配合移民署專勤隊前往逮人，救出11名越籍應召女，詢後依妨害風化、組織犯罪、人口販運等罪嫌移送檢方偵辦。

警方調查，陳男該犯罪集團拉攏綽號「辣椒」的越南籍35歲阮姓女子，以來台從事按摩工作好賺錢之話術，蠱惑家鄉越南低收入年輕女子，仲介來台從事按摩工作；當無辜越籍女子遭誘騙來台後，陳男等人即恐嚇威脅她們在集團所承租台北市中山區、新北市新莊區、桃園市龜山區等大樓出租套房從事性交易。

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陳男等人並以扣押性交易所得、護照、裝設遠端監視器等手法，迫使越女就範，另對欲逃跑、背叛應召站者，再由陳男指派旗下成員輕則持球棒、熱融膠條以言語進行恐嚇，重則毆打致傷或恐嚇以西瓜刀砍斷腳筋。

刑事局偵二大隊會同台北市中山、信義等分局、新北市新店、樹林警分局、移民署台北專勤隊、調查局中山調查站，上週對跨國應召站相關處所及犯嫌進行搜索拘提，逮捕陳男等犯嫌等犯罪集團成員18人到案，並查獲11名越南性工作者，另查扣電腦、鎮暴槍2支、瓦斯槍1支、行動電話、記帳本等證物，詢後依違反刑法231及231-1條「引誘容留媒介性交易營利犯罪」、刑法傷害、恐嚇、妨害自由、組織犯罪防制條例及人口販運防制法等罪嫌方向偵辦。

警方現場查扣證物。（記者姚岳宏翻攝）

警方查扣跨國應召站的電腦、帳冊、瓦斯槍等證物。（記者姚岳宏攝）

警方查扣跨國應召站的電腦、帳冊、瓦斯槍等證物。（記者姚岳宏攝）

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