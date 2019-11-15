檢警搗破人口販運集團 應召女赴北檢作證容貌曝光！

本報掌握，本月初有多名來台賣淫被查獲而遭收容的越南女子，被檢方以證人身分傳喚到北檢出庭，庭訊至當晚約7點多，一行人被移民署帶離北檢時，為避免身分曝光，還特地戴上口罩遮掩。（記者錢利忠攝）

2019-11-15 17:04:07

〔記者錢利忠／台北報導〕以工作名義被人力仲介申請來台的多名越南女子，被檢警查獲在台非法賣淫後，現由移民署收容中，檢方本月初曾傳喚這些越南女子作證，相關證述指向該應召集團以陳姓男子等人為首，經蒐證多日後，台北地檢署今指揮刑事局兵分24路搜索及約談陳男等18人，全案將朝違反人口販運防制法、恐嚇、傷害等方向擴大偵辦。

本報掌握，本月初有多名來台賣淫被查獲而遭收容的越南女子，被檢方以證人身分傳喚到北檢出庭，庭訊至當晚約7點多，一行人被移民署帶離北檢時，為避免身分曝光，還特地戴上口罩遮掩。

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據悉，被收容的越籍應召女，在應召站中分別有不同的綽號，相關人均承認賣淫，並詳細揭露來台時間、人力仲介接洽對象、賣淫價碼、次數及每次交易的抽成比例等細節。

檢警獲報，這批應召集團涉嫌自去年開始，陸續以工作名義仲介越南女子來台，先後安排應召女在北市中山區的套房內賣淫，行情則比照東南亞女子來台賣淫的價格，依身高、體重、三圍及面貌等差異，分別以半套1500至2000元、全套3000至3500元不等的價格接客，有些輪廓較深的應召女，還會被應召站以「混血」等名義宣傳拉客，而應召女每次性交易約可抽3至5成。

檢警調查，負責管理應召站的越南籍幹部，在機場迎接外籍應召女後，即統一保管應召女的護照，並涉嫌以言語威嚇等方式，要脅不聽話的應召女順從安排，至少有11名外籍應召女受害。

本報掌握，本月初有多名來台賣淫被查獲而遭收容的越南女子，被檢方以證人身分傳喚到北檢出庭，庭訊至當晚約7點多，一行人被移民署帶離北檢時，為避免身分曝光，還特地戴上口罩遮掩。（記者錢利忠攝）

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