佯稱頭痛求按摩 竹縣男議員遭同事助理控訴強吻喇舌！

男議員遭同事助理控訴強吻喇舌！（記者蔡彰盛攝）

2019-11-18 00:57:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣議會某男議員遭議員同事助理小美（化名）控訴，假裝要商談拓展其議員老闆的人脈，先搭載上車後，再趁小美的議員老闆下車開村民大會，營造2人在車內獨處機會，佯稱頭痛要小美坐到副駕駛座幫他按摩，卻趁機強吻並將舌頭伸進小美口中，案經小美向檢警怒控男議員性騷擾，然因最後小美撤回告訴，檢方只能依法將全案不起訴結案。

檢警調查，小美是新竹縣議會某議員的助理，3月間與議員老闆一同前往參加新竹縣某村民大會時，被告男議員表示要與小美商談如何拓展她議員老闆的人脈等事宜，於是開車搭載小美與她議員老闆一同前往村民大會會場。

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到達之後，小美的老闆議員前往會場開會，這時車內剩下小美與被告議員，這時開車的男議員要求小美從後座改坐到前方的副駕駛座，先與小美聊天，後來並佯稱頭痛，要求小美幫他按摩。

小美雖不情願，但礙於其議員身分，且當時在議員所控制的車內，只得微微側身，並以手指按壓議員的太陽穴，不料這時男議員竟趁小美毫無防備之際，突然親吻她的嘴唇，並將舌頭伸入口中，以此方式性騷擾得逞，小美不甘受辱，憤而向檢警提告該議員性騷擾。然而事後小美具狀撤回告訴，檢方將全案不起訴處分。

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