酒後告白「我很喜歡妳」 超商店員強吻女副店長還摸胸

2019-05-28 19:40

〔記者陳慰慈／新北報導〕31歲紀姓超商店員酒後以找女副店長討論事情為由，進入超商後場辦公室，二度強吻撫摸身材雄偉的女副店長胸部，新北地檢署今依涉犯強制猥褻罪將紀男起訴。

起訴指出，去年6月20日下午1時許，紀男酒後告知另一名邱姓店員，要到後場辦公室找正在作帳的女副店長討論事情，要對方5分鐘後才能進入辦公室。紀男一進辦公室，就對女副店長說：「我很喜歡妳」，接著強吻她的臉、脖、嘴巴，還環抱女副店長撫摸胸部，期間邱男進辦公室查看，女副店長被嚇傻，一時不知該如何反應，當下未向邱男求援，紀男則假裝若無其事，跟邱男寒暄聊天，待邱男離開辦公室，紀男又二度對女副店長上下其手，女副店長掙扎反抗，邱男聽見辦公室傳出聲響走進查看，女副店長向邱男求救，淚訴被欺負，要邱男報警。

庭訊時，紀男否認犯行，辯稱「只是開個玩笑」，但邱男證稱，第一次進辦公室，看到紀男跟女副店長靠得很近，以為兩人在談事情才離開，後來因為聽到有人踢東西的聲音，才又再進辦公室，這次看到紀男對女副店長伸出狼爪，強吻撫摸胸部。女副店長則說，紀男先前從未表達過追求之意，不知為何突然會說喜歡她。

檢方依據現場監視器畫面、女副店長指控及邱男證詞，認定紀男犯行，今將他起訴。

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