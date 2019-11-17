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用台語罵人「了然」 男子判罰3000元

高等法院的法庭內配置的法槌。（資料照，記者張文川攝）

高等法院的法庭內配置的法槌。（資料照，記者張文川攝）

2019-11-17 13:19:00

〔記者許國楨／台中報導〕台中市蔡姓男子與張姓男子因停車糾紛起口角，蔡男為此以台語罵了一句「了然」被對方提告，蔡男雖辯稱「了然」不具侮辱的意思，但台中地院認為該詞有窩囊、丟人現眼的意思，屬負面評價的貶抑言詞，因此依公然侮辱罪判罰3000元，得易服勞役。

一審合議庭認為，依教育部台灣閩南語常用詞辭典的解釋，台語「了然」一詞是指枉然、枉費之意，足見該詞語已非具正面含意，而屬負面評價的貶抑言詞，而詞語的解讀並非一成不變，日常生活中之語彙，除單純字面文義外，尚可能基於社會變遷、世代更迭、相異之對話語境脈絡，致使詞語別具意義或衍伸其他象徵，解讀上同時亦須考諸一般語言使用經驗與習慣、當地人文風俗民情等因素，方能切合詞語真意而不失偏頗。

判決書指出，張姓男子去年底開車搭載女性友人，將轎車未熄火停放在蔡姓男子住處門口，因不只擋住蔡家出入，廢氣也飄進蔡住處，蔡胞弟請張移車，未料卻遭拒絕雙方互不相讓，蔡外出察看時，認為張與友人態度不佳以台語怒罵「你這種男人，跟她在一起，真的了然」。

張當場回應，未與在場女性友人交往，蔡又以台語罵「我是說你真正了然」，張因此提出公然侮辱告訴，蔡到案時否認，辯稱「了然」是指一個人沒有前途、未來，不具侮辱之意，且係針對停車糾紛的評論，而非對張個人的謾罵等語。

但合議庭認為，了然除表述一個人前途渺茫外，依台灣社會一般通念與語言通俗解讀，更帶有指摘他人自甘墮落、無可救藥，人生毫無展望，並嘲諷、訕笑被指稱者窩囊、丟人現眼的意思，客觀上確屬對他人人格及品行負面評價言語，足使他人精神、心理上感受羞辱難堪或不快，已達「侮辱」程度，沒有疑義。

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