數10面競選旗幟遭破壞 林燕祝報警追查

林燕祝競總指在南市新化區的競選旗幟近來遭破壞達數十面之多。（圖由林燕祝競總提供）

2019-11-17 12:39:10

〔記者王俊忠、吳俊鋒／台南報導〕台南市國民黨第四選區立委參選人林燕祝競選總部今天指出，林燕祝在新化區競選旗幟又遭人惡意破壞、丟棄在山谷與水溝內，估算數量多達數十面，競總決定對此不再姑息，將調閱路口監視畫面、要求新化警分局依法偵辦，追查破壞者動機與責任。

林燕祝競選總部表示，總部成立當時即曾發生競選看板被火燒毀事件，原本希望不要再發生類似情況，未料卻變本加厲，新化區在本月底即將成立聯合競選總部，竟然又有大量旗幟遭到破壞，不但時間點過於巧合，數量又比之前多出十數倍，令人氣憤，懷疑其中有蹊蹺，必須查個水落石出，以免有人食髓知味、繼續搞破壞。

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林燕祝競總發言人江國銘指稱，南市第四選區包括永康、新化及新市三區，林燕祝有新化女兒的地緣優勢，深入走訪在地鄉親之餘，許多社區和道路都插有競選旗幟、向大家問候尋求支持，基層反應達到預期，他呼籲有心人就此打住，因破壞競選旗幟不會改變鄉親對林燕祝的認同，相反地會引起民眾反感，終將自食惡果。

林燕祝重申清白參選原則、唾棄使用損人不利己的暗招，要求競選團隊以服務成績爭取選票，也籲請相挺的民眾不可有過度情緒和動作，光明磊落打一場君子之爭的選舉。

林燕祝競總指在南市新化區的競選旗幟近來遭破壞達數十面之多。（圖由林燕祝競總提供）

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