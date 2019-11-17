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3個月內酒駕2次被逮 扯出一段溺愛兄弟情…

檢方指出，在初次來開庭時，法警會捺印嫌犯指紋，以便日後確認身分。（資料照，記者王捷攝）

檢方指出，在初次來開庭時，法警會捺印嫌犯指紋，以便日後確認身分。（資料照，記者王捷攝）

2019-11-17 06:28:53

〔記者王捷／台南報導〕王姓男子3個月內酒駕2次被抓，沒想到第二次他到地檢應訊時，法警發現王男不僅指紋出現異常的變化，連年齡也變小了，原本以為遇到什麼詭異的事，一查之下原來是王男胞兄為了袒護他，在王男第一次被抓時替他頂罪，雖然頂替罪最高可判2年徒刑，但法官依據刑法164條，王姓兄弟是二等親，犯下頂替、藏匿嫌犯罪時可以減刑，因此判王男胞兄20天拘役。

王兄對王男相當嚴格，但是王男不僅不認真工作，還常常喝的醉醺醺回家，據了解，50多歲的王兄雖然只有國中畢業，但年輕時肯吃苦、努力，在傳產也有一片天，即使對王男嚴格，但遇到王男經濟上有困難，仍不忍心放手不管，就算遇到王男酒駕被抓，也擔心王男有前科，以後連零工都難找。

今年1月初，王男酒駕因為沒戴安全帽被攔下來，酒測值超標，王男卻報上胞兄的身分證字號與姓名，接著被警方依公共危險現行犯移送，王兄直到接到再次開庭的傳票後才得知「被頂罪」，不過在王男苦苦哀求下，只好到地檢應訊，法警捺印王男胞兄的指紋後，他默默的替王男開庭扛罪。

不巧，2個月後王男又因為酒駕被攔，再次他報出胞兄的名字，被依現行犯移送到地檢時，法警在捺印指紋後，比對王男的指紋與出生年月，發現跟「上次來」的時候不一樣，指紋還出現異常變化，調閱的戶政資料，才推測出王兄替王男頂罪，依據刑法164條，如果藏匿嫌犯或頂替犯罪，可處二年以下徒刑、拘役或500元以下罰金，檢方得知後便主動偵辦。

不過，依據刑法167，如果是配偶、五親等內的血親或三親等內的姻親，犯下164條的藏匿嫌犯或是頂替時，可減輕或免除其刑，台南地院法官認為王兄是袒護王男才犯罪，且與王男是二等親，所以對減刑處拘役20天。

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