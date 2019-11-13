酒駕男撞陸橋護欄車毀人傷 還要賠錢被法辦

黃男酒駕撞橋護欄車毀人傷，還要賠錢被法辦。（記者陳文嬋攝）

2019-11-13 15:55:01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕酒駕害人害己！

高市警方今表示，黃姓男子酒後開賓士車，經過鳳山區大智陸橋，下坡擦撞陸橋右側護欄，造成黃男一度受困車內，警消協助救人送醫，目前仍住院觀察，右側車輛也全毀，陸橋隔音牆破損，黃男不但車毀人傷，還要賠償陸橋損失，警方也將依法送辦。

警方調查，黃姓男子（39歲）昨天深夜11時許，酒後駕駛賓士車，行經鳳山區大智路橋，疑又車速過快，下坡擦撞路橋右側護欄，造成路橋隔音牆破損，黃男駕駛的自小客車也因此右側車體全毀，汽車零件散落於路面外，黃男也一度受困車內。

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警方據報前往處理，立即架設警告標誌，實施交通管制，提醒行經該路段用路人注意安全，協助救護人員救出受困車內的黃男，並送往長庚醫院救治，所幸黃男經診治後，無生命危險，不過仍留院觀察。

警方表示，黃男送醫抽血檢驗，換算血液中酒精濃度值，已超越酒定酒測值，警方將待他身體狀況穩定後，再製作相關筆錄釐清案情，全案將依公共危險移送法辦。

警方強調酒駕車「零容忍」，用路人切勿心存僥倖，提醒民眾若參與聚會，酒後可利用「指定駕駛」、「代客駕駛」等服務，以保障自身及其他用路人安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

黃男酒駕撞橋護欄車毀人傷，還要賠錢被法辦。（記者陳文嬋翻攝）

黃男酒駕撞橋護欄車毀人傷，還要賠錢被法辦。（記者陳文嬋翻攝）

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