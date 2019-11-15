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酒駕3犯被「三振」求易科罰金 法官斥：心態可議

新北地院法官認為，周男不自我約束，犯罪後以家庭及工作當藉口奢求免關的心態很可議，予以駁回。（資料照）

新北地院法官認為，周男不自我約束，犯罪後以家庭及工作當藉口奢求免關的心態很可議，予以駁回。（資料照）

2019-11-15 23:02:19

［記者王定傳／新北報導］周姓男子酒駕被判刑6個月，檢方查出他5年內3度酒駕，依法務部所訂的「三振條款」，不准易科罰金，發監執行；林男不服向法院聲明異議，指責檢方沒考量他家庭及工作，裁量有瑕疵，但新北地院法官認為，周男不自我約束，犯罪後以家庭及工作當藉口奢求免關的心態很可議，予以駁回。

檢警調查，去年10月間，在中古車行當銷售業務的周男，酒後開車上路，自撞護欄被逮，酒側值高達0.65毫克，法院審理後判他6個月徒刑；今年10月間，周男到檢方執行科報到時，仍打算用易科罰金了事。

不過，檢察官發現，他在2015及2017年間有2次酒駕判刑記錄，這次已是第3次，認為他根本沒有反省改過，也不愛惜自己及其他用路人的生命身體安全，易科罰金恐無法收到矯正及維持法秩序之效，因此發監執行。

周男不服向法院聲明異議，他認為，檢察官的裁量有瑕疵，因為沒考量到他是家中經濟支柱，母親又罹病須陪同就醫，且他被老闆委以重任，如果被關會造成車行重大損失及人員失業。

不過，法官認為，周男在3年半內3次酒駕，頻率甚高，前2次都易科罰金，仍酒駕上路，可見沒有改過，檢方裁量沒問題。

法官勸戒周男犯罪受制裁，原本就會對家庭、工作、生活產生影響，既然他明白自己身負重責大任，更應潔身自愛，勿蹈法網，他這種心存僥倖，不自我約束行為，待違法後以個人家庭、工作當藉口，奢求免關的心態實在可議，沒有保護必要。

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