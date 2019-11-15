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失戀女控趁虛而「入」 男網友哭哭：是我被騎

女子小婷指控羅姓網友邀她到摩鐵，趁她與男友分手後精神恍惚性侵得逞。羅男喊冤是對方說「想跟我做愛」，主動「騎」在他身上。新北地檢署勘驗雙方LINE對話紀錄，認定兩人事前約砲，將羅男不起訴。（示意圖）

女子小婷指控羅姓網友邀她到摩鐵，趁她與男友分手後精神恍惚性侵得逞。羅男喊冤是對方說「想跟我做愛」，主動「騎」在他身上。新北地檢署勘驗雙方LINE對話紀錄，認定兩人事前約砲，將羅男不起訴。（示意圖）

2019-11-15 22:35:09

〔記者陳慰慈／新北報導〕31歲女子小婷（化名）指控，羅姓網友邀她到摩鐵，趁她與男友分手後精神恍惚，逼迫她口交並性侵得逞，羅男到案後喊冤反駁，是小婷說：「想跟我做愛」，主動「騎」在他身上。新北地檢署勘驗雙方LINE對話紀錄，發現小婷傳訊羅男：「趕快做愛」、「我不喜歡聊色，我只實做」等語，認定兩人事前約砲，今將羅男不起訴。

被前男友騙光積蓄的小婷，分手後心情不佳，今年7月28日透過交友軟體認識羅姓網友，小婷控訴，羅男當天就約她到新北市三重區一間汽車旅館，利用她失戀崩潰、精神恍惚之際，要求她幫他口交，還硬上她，怒告羅男涉嫌乘機性交罪。

警詢時，羅男供稱，當天是小婷傳訊「想跟我做愛」，而他人在三重，所以跟小婷約在三重一間摩鐵，還幫她付計程車費，進房間後小婷要求一起洗澡，主動幫他口交，然後直接「騎」在他身上，完事後兩人也一起離開摩鐵。

檢方上月傳喚小婷未到案，但小婷警詢時供稱，當天只有喝能量飲料跟蜂蜜水，羅男沒有給他服用任何藥物，忘了對方有無使用暴力強迫，但有精神脅迫。

檢方認為，小婷自己搭計程車到摩鐵，事後也跟羅男一起離開，顯見她並無意識不清狀況，與乘機性交罪構成要件不符，加上小婷、羅男LINE互傳：「趕快做愛，我想，那去公園做愛」、「等等我叫人喬一間空房間」、「你能不能現在來，○○○○（汽車旅館）」、「我不喜歡聊色，我只實做」、「是有沒有這麼想被我幹」、「你不是對手」、「等下幹嘛我也不會怎樣，但我得搞清楚你有沒有女朋友或已婚」等語，認定雙方事前約定發生行性為，加上小婷遲至8月3日才提告驗傷，全身也無任何外傷，且摩鐵監視器畫面已被覆蓋，因此認定羅男罪嫌不足不起訴。

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