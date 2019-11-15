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警棍有兩種！破窗要用附擊破器警棍猛敲車窗四角

日前一部轎車在南迴公路違規行駛被警攔查卻拒檢，警耗時破窗才逮到人，台東縣警局長邱文亮說該用槍就用槍。（記者黃明堂翻攝）

日前一部轎車在南迴公路違規行駛被警攔查卻拒檢，警耗時破窗才逮到人，台東縣警局長邱文亮說該用槍就用槍。（記者黃明堂翻攝）

2019-11-15 17:38:31

［記者黃明堂、邱俊福／綜合報導］日前台東警方在南迴公路攔截一輛轎車，駕駛不開窗受檢，2警持警棍擊破不了車窗一事，一位警官透露，因不少名車車窗都裝強化玻璃，警政署特別配發一批附有擊破器的警棍，用擊破器猛敲車窗四個角落，應可破窗。

據了解，由於市面上有許多名車車窗都是使用強化玻璃，之前就曾發生員警用警棍無法成功破窗的案例，警政署之前採買一批附有擊破器的警棍，發放到各單位，提供員警破窗之用，但因數量有限，仍有不少警棍未附擊破器，員警若發現手中所持傳統警棍無法破窗，應請求線上警網支援，攜來附擊破器警棍破窗。

這起事件發生在7日下午，朱男駕駛自小客車，在南迴公路山區連續違規超車，警方示意停車拒攔，他索性將車子橫停路中，不論警方如何喝令下車都不肯就範，僵持10餘分鐘後，2名員警開始持警棍破窗，但奮力敲擊近30下，車窗絲毫未損，隨後有民眾下車出借鐵撬，警方才破窗拖拉出朱男，壓制上銬送辦。

對峙畫面及警破不了窗的畫面被民眾PO網，台東縣議會副議長林琮翰今天在總質詢指出，看過影片之後，兩位員警執勤的安全，真的令人捏把冷汗。

警局長邱文亮說，員警在駕駛座破窗，但也怕傷及駕駛人，他會要求未來破窗要從後窗或副駕駛座車窗，並且一定要保持有一人警戒，可以看到車內動態，「該用槍的時候就要用槍」。邱文亮也認為，警員應該以警車阻擋違規車輛，防止直接衝撞人員，造成傷害。

日前台東警方在南迴公路攔截一輛轎車，駕駛不開窗受檢，2警持警棍擊破不了車窗一事，一位警官透露，因不少名車車窗都裝強化玻璃，警政署特別配發一批附有擊破器的警棍，用擊破器猛敲車窗四個角落，應可破窗。（記者邱俊福翻攝）

日前台東警方在南迴公路攔截一輛轎車，駕駛不開窗受檢，2警持警棍擊破不了車窗一事，一位警官透露，因不少名車車窗都裝強化玻璃，警政署特別配發一批附有擊破器的警棍，用擊破器猛敲車窗四個角落，應可破窗。（記者邱俊福翻攝）

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