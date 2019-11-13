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警棍為何擊破不了LEXUS車窗？ 東縣警局長也被考倒

南迴公路日前發生轎車違規被攔，駕駛拒下車，警員持警棍猛擊仍破不了窗的事件。（記者黃明堂翻攝）

南迴公路日前發生轎車違規被攔，駕駛拒下車，警員持警棍猛擊仍破不了窗的事件。（記者黃明堂翻攝）

2019-11-13 14:24:18

［記者黃明堂／台東報導］警棍連續敲擊約30次都破不了LEXUS車窗，最後動用民眾提供的鐵撬才擊破，逮到駕駛人。針對日前發生在南迴公路的事件，台東縣縣議員質詢警察局長警棍為何打不破車窗？局長也說不出所以然。

這起破窗抓人事件發生在7日下午點半，朱姓男子駕駛自小客車，在南迴公路山區連續違規超車，警方示意停車拒攔，朱男索性將車子橫停路中，不論警方如何喝令下車都不肯就範，警民僵持了10餘分鐘後，2名員警開始持警棍破窗，但奮力敲擊近30下，車窗絲毫未損，隨後有民眾下車出借鐵撬，警方才從駕駛座破窗拖拉出朱男，壓制上銬，依違反刑法公共危險罪移送台東地檢署偵辦。

整個對峙畫面及警破不了窗的畫面被民眾攝錄PO網，受到各方各種角度的關切。縣議員蔡玉玲今天總質詢時，對執勤警員表示敬佩，認為很勇敢，警局應給予鼓勵，但也質疑警棍為何破不了車窗？警車為何沒有配備擊破器材？

警察局長邱文亮表示也不清楚為何當時擊破不了車窗，因警員手指有受傷，他特別前往探視，警員表示有努力打，但就是打不破，後來用鐵撬，也是敲了好幾下才破。

邱文亮說，縣警局在104及今年共採購了923支三截式警棍，而且加裝破窗尾蓋，也有辦理常訓，教導警員破窗技巧，那天的狀況，確實比較罕見，警局會再加強訓練。

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