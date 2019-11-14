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首頁　>　社會

托嬰中心離職員工隨機攔家長 誣園長很恐怖、會打小孩判賠5萬

2019-11-14 14:11:58

〔記者王定傳／新北報導〕新北市一家托嬰中心賴姓員工，試用期表現不好沒過關，離職後挾怨報復，竟在托嬰中心樓下徘徊，隨機攔家長，指控塗姓園長會打小朋友，甚至還透過臉書MESSENGER通訊軟體，散布：「園長很恐怖、會打小孩」等言論，新北地院審理後判決賴某賠償5萬元，並刊登道歉啟示。

塗姓園長主張，賴某在2017年6月5日至6月8日到托嬰中心工作，每天上班約6小時，僅到職4天就因表現不佳而離職。

不料，賴某離職後，竟在托嬰中心樓下徘徊，隨機攔下家長，指控：「園長會打小孩」，要求家長不要把小孩送到托育中心，她當時認為只是離職挾怨報復，加上家長都很相信她，暫時沒有提出訴訟。

不料，去年11月間，賴某又故態復萌、變本加厲，透過臉書MESSENGER向家長散布：「園長很恐怖、會打小孩」並要求家長千萬不能把小朋友送到托嬰中心，塗姓園長認為這已影響托嬰中心運作，提訴求償10萬元，並要求道歉。

審理時，賴某沒有到場，也未提出任何書狀陳述，法官審理後判決賴某賠償5萬元，並須在其臉書刊登道歉啟示7日，可上訴。

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