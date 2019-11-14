老公偷情追愛小三人妻罹憂鬱症 怒告小三求償百萬獲賠10萬

2019-11-14 13:30:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕洪姓男子與小三被抓，小三被判3月可易科罰金，洪妻痛訴罹憂鬱症，進而減半薪近8個月，還被要求離職3個月休養，向小三提告求償100萬元，高雄地院審結認為求償有據，但憂鬱症形成原因頗複雜，診斷未能確診丈夫外遇行為是主因，故僅判賠10萬元。

洪妻向法官主張，被告和丈夫於職場上認識，明知洪有家室，2人仍於前年5月間到摩鐵發生關係，侵害配偶權，每天以淚洗面，最後罹患憂鬱症，1年內到精神科就診了22次，並影響在職場的工作表現，被以工作表現不佳，減薪近半長達7、8個月。

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工作單位最後以她的精神狀況，要求停職3個月休養，使身心遭受打擊，故求償100萬元；小三坦承因人夫洪男的熱烈追求，使自己不深陷入漩渦，無法自拔，但她已經清楚，認罪悔改，調解時多次向洪妻表達歉意和懺悔，但對方卻不願接受，調解終告破局，只好由法官仲栽。

小三抱怨，洪妻放棄對丈夫追訴刑、民事責任，不檢討管好自己的丈夫，只是不斷譏諷第三者，求償金額更高達百萬元，並向法官表示不是不願賠償，而是對方求償的金額過高。

法官調閱洪妻就醫紀錄，發現她於老公外遇前就曾失眠、就醫，也曾向友人表示夫妻關係不佳，不喜歡工作環境等，是否為憂鬱症成因，仍有待證空間，至於減薪、離職與丈夫偷情直接關連，高雄地院也謹慎評估，判決賠償10萬元較為妥適。

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