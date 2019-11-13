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高監虐囚致死疑案 2遭押戒護員抗告駁回

戒護管理員涉虐囚致死疑案遭羈押，高雄高分院駁回抗告。（記者鮑建信攝）

戒護管理員涉虐囚致死疑案遭羈押，高雄高分院駁回抗告。（記者鮑建信攝）

2019-11-13 17:33:54

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄監獄疑凌虐囚犯致死案，李姓戒護員和雜役等6人，被地院裁定羈押禁見，其中李姓和劉姓戒護人員提出抗告，高雄高分院下午裁定駁回，理由是2人涉案情節重大，所犯最輕本刑7年以上，並有串證之虞。

據了解，服刑約2年的陳姓收容人，在監期間情緒不穩，常和其他收容人起衝突，並有不服管教情事。10月17日因違規被關進鎮靜室後，突然出現身體不適，被依「異物哽塞」送往國軍高雄總醫院急救不治。

檢方會同法醫解剖複驗，案情有重大突破，陳屍體雖然沒有明顯外傷，但體內部分器官，疑遭外力衝擊而破裂死亡，不排除遭人凌虐致死的可能性，並搜索高雄監獄，查扣舍房、鎮靜室週遭的監視器光碟。

辦案人員勘驗光碟內容，赫然發現涉案李姓、劉姓戒護管理員及4名雜役等人，案發當時陸續出現在鎮靜室附近，並與死者接觸，雖然沒有錄到打人畫面，但卻可明顯看出死者先後出現在監視器畫面，其行走姿態有極大落差，懷疑身體出現狀況。

據悉，被告李等6人均矢口否認毆打陳，但對於關鍵案情和敏感疑點，李等人不是避重就輕，就是供詞相互矛盾，檢方不排除李姓、劉姓管理員涉嫌教唆雜役等人毆打陳致死，並聲請高雄地院羈押禁見獲准。

李、劉不服抗告，高雄高分院認為李等人所犯傷害致死罪，最輕本刑7年以上，最高可判無期徒刑，及2人涉案情節重大，並有勾串、滅證疑慮，裁定駁回定讞。

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