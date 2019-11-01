監獄私刑》收容人整天練體力 他曝這3種人坐牢下場最慘

高雄監獄爆發收容人疑遭虐死案。（資料照）

2019-11-01 23:35:36

〔記者吳政峰／台北報導〕高雄監獄爆發收容人疑遭虐死案，更生人阿凱研判，收容人在監沒事都在「練體力」，出手常不知輕重，本案很可能是教訓變成誤殺，他也指出，監所兄弟最愛教訓的人，其實是性侵、詐欺、搶劫這3種犯人。

阿凱表示，傳統兄弟最痛恨性侵犯，尤其是加害女兒的獸父，文書雜役在登記執行通知上的資料時，一旦看到這種人，就會暗報該舍舍長，接下來的「特別待遇」就要看機運，輕者施加精神壓力，以言語嘲諷辱罵恐嚇，中者命令做洗衣或洗碗等需要勞力的工作，重者就會趁著晚上睡覺時踩踢他下體，甚至威逼交錢交菸。

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「過去還會逼他玩下體」阿凱說，現在每間舍房都有監視器，不太敢明目張膽欺壓，只能偽裝成「不小心」踢到撞到，主管就算看到也沒轍。

此外，詐欺犯利用人與人之間的信任獲取暴利，不勞而獲，也是兄弟最討厭的類型；而搶劫老弱婦孺罪犯，俗稱「啦啦隊」，亦被兄弟視為弱者，修理起來毫不客氣。

阿凱指出，北部與南部的監所風格截然不同，越往南的監所雜役權力越大，甚至曾聽過掌管舍房鑰匙的荒唐情事，而南部的氣氛也相對剽悍，雄監這次發生命案，除了收容人在監練就一身好體力，出拳過重以外，他覺得可能和整個管理風格脫不了關係。

至於有沒有管理員收賄？他說，過去曾聽過管理員的老婆、親戚當白手套，居中索賄，現在則流行「吃會」，即幫派會外約管理員上酒店、賭場，藉以換取小弟在獄中獲得照顧，有的還可獲選雜役，住在比較寬敞的雜役房，處理簡易的文書或清潔工作。

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