獨家》雄監收容人疑遭虐死案 關鍵證物監視畫面曝光

檢方偵辦收容人疑遭凌虐致死案，案情有重大進展。（記者鮑建信攝）

2019-11-04 08:08:57

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄監獄陳姓收容人暴斃疑案，案情有重大發展，死者體內疑大量出血，在押李姓戒護員和雜役等6人，曾出現在案發現場，並與陳接觸，案情急轉直下，朝凌虐致死方向偵辦。

據了解，陳姓收容人因家暴和毒品案入獄，服刑約2年，在監期間情緒不穩，常和其他收容人起衝突，並有不服管教情事。10月17日因違規被關進鎮靜室後，出現身體不適，直接送往國軍高雄總醫院急救不治。

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高雄監獄當時是以「異物哽塞」將陳送醫，陳傷重死亡後，報請高雄地檢署指派檢察官相驗，並通知家屬善後。

據了解，承辦檢察官黃嬿如會同法醫初步相驗後，案情有重大突破，陳屍體雖然沒有明顯外傷，但內臟等部分器官，疑似遭外力衝擊而破裂，導致大量出血造成死亡，不排除遭人凌虐致死的可能性。

檢方隨後指派多名檢事官搜索高雄監獄，查扣舍房、鎮靜室週遭的監視器光碟，經勘驗內容，赫然發現李姓、劉姓戒護管理員及涉案4名雜役，在案發前後曾出現在鎮靜室附近，並與死者接觸，雖然沒有錄到他們打人畫面，但卻可明顯看出死者先後出現在監視器畫面，其行走姿態確有明顯差異，懷疑身體出現極大變化。

據了解，檢方開庭釐清案情，被告李等6人承認有在現場，但均矢口否認毆打陳，經隔離訊問後，供詞又相互矛盾，因而被依串供、滅證及涉案情節重大聲押，地院法院官據檢方提出監視畫面、相驗照片、筆錄等證物，裁定羈押禁見，並不得閱報、收看電視。

檢方根據扣案監視畫面和初步驗屍報告，不排除李姓和劉姓戒護管理員及4名雜役涉嫌聯手毆打陳致死，案情急轉直下。

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