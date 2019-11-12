長髮飄逸女移工與所長「四目相交」 鄉愁未解先被逮

圖中印尼籍逃逸女移工被警方查獲。（記者許國楨翻攝）

2019-11-12 14:27:43

〔記者許國楨／台中報導〕一名印尼籍逃逸女移工四處打零工維生，上週六與同鄉相約台中公園聚會解鄉愁，期間與巡邏警方擦身而過還「四目相交」，她因心虛隨即閃入人群企圖逃避查緝，仍被眼尖警方直覺有異尾隨盤查，她一度裝傻表示聽不懂中文也忘了帶證件，但最後仍被警方查證身分後露餡，面臨被遣返命運。

台中公園是知名的中部地標，每逢假日總是吸引國內外遊客前來觀光，當天公園內依舊湧入大量的外籍遊客，第二分局公園所執行安全維護勤務時，一名長髮飄逸的外籍女子正好與所長李銘卿擦身而過，當四目相對時，該名女子竟突然轉身裝成路人，接著不疾不徐的慢慢閃入群中。

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只是她遇上的是抓過許多逃逸移工的李員，李員發現對方眼神一直飄忽不定且有閃躲動作，早就洞察到她的心虛表現，立即以無線電呼叫警力前來支援並不動聲色尾隨在後，再趁其不備上前盤查，女子剛開始裝傻表示聽不懂中文，然後又稱忘記帶證件，但隨警方返所查證身分後，逃逸移工的身分就露餡了。

警方查出該名26歲女子叫普娃蒂，去年6月申請來台中市后里區從事看護工作，但做了3個月覺得老闆對她不好便逃離，再四處打零工賺錢維生，近日因思鄉心切，與同鄉好友相約在台中公園聚會敘舊，未料會被警方識破查獲；警方則在訊後將她移送移民署專勤隊辦理後續遣返作業。

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