當畫家比當流氓有天分 更生人黃銀呈坐牢14年拿80獎項

黃銀呈創作品「天燈」（圖中畫作）、法務部次長張斗輝、台灣高檢署檢察長王添盛等人參與美展開幕。（記者楊政郡攝）

2019-11-12 12:46:24

〔記者楊政郡／台中報導〕「2019年更生美展」，即日起在台中市大墩文化中心展出，美展主題是「天燈--希望的天使」，以更生人黃銀呈創作的「天燈」作品為意念，黃在監十餘年，棄槍拾筆，14年間奪得80獎項，在監期間體會到「當畫家比當流氓還有天分」，從此走入藝術創作的領域，今年初出獄，堪稱更生人的新模範。

這項展覽到本月20日止，有黃銀呈的天燈等多件個人作品，還有藝術達人楊禮瑋、顏正國等十餘名作品，總計158件包括雕塑、漆器、水墨、西畫、陶藝等等。上午開幕儀式，法務部常務次長張斗輝，台灣高等檢察署檢察王添盛、前法務部長施茂林等到場共襄盛舉。

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今年的美展主題發想是黃銀呈的創作「天燈」。他在2004年開槍殺人，被判15年餘，入監後參與黃映莆老師的「才藝舍房」，一路學習上來，黃映莆老師形容他作品淡雅、用色沉穩、工筆精緻精準、神佛隨氣勢走、創作力十足。

而他在監期間參與比賽，14年來獲獎80件，包括中部美展、台灣國際藝術協會美展、玉山美術獎、桃城美展、磺溪美展、南美展、亞太國際墨彩藝術聯盟畫展、台陽美術協會美等等，幾乎每次參展都獲獎。

黃銀呈有次很臭屁的對老師黃映莆說「自己感覺當畫家比當流氓還有天分」，不但黃老師肯定，黃老師更鼓勵他說「當畫家當老師越老越有價值、當老大越老越沒價值」。

黃銀呈上午也現身美展現場，他說，他開始與學校接觸，要免費指導學生習畫，將把自己的畫作賣出部分所得，捐助弱勢及捐給台中監獄「才藝舍房」當材料費，他說「能力所及，他一定會幫」。

黃銀呈（白上衣未捧花者）與家人參與美展。（記者楊政郡攝）

更生美展即日起至20日止，在大墩文化中西展出、作品除天燈以外還有漆器、陶藝、水墨、西畫等158件。（記者楊政郡攝）

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