台灣更生人製作花燈 躍上日本神戶街頭

2019-10-19 17:37

〔記者顏宏駿／彰化報導〕由日本台橋舉辦的「Love Taiwan 2019 In KOBE」活動，18日在神戶港登場，台灣美食、美景、小吃成為活動的賣點，其中最吸睛的莫過於彰化監獄更生人製作的3座花燈「神將賜福獅獻瑞」、「海底派對」、「龍虎塔」。

這個活動也吸引NHK的採訪團隊前來報導，受訪的彰化監獄作業科長陳素卿說，台日患難見真情，台灣921大地震，日本救難隊前來馳援，日本311大地震，換台灣民眾給日本關懷與捐輸，見證兩國之間民眾密不可分的情誼，這項活動讓兩國人民有機會更了解彼此。

她向日本人介紹說，台灣監獄發展「一監所一特色」概念，幫助受刑人學習一技之長，也傳承面臨失傳的傳統工藝，彰化監獄在傳統閩獅頭以及葫蘆雕刻工藝、花燈製作等都獨具特色，所以要特別介紹給日本朋友。

陳素卿表示，在現場看到青天白日滿地紅國旗真的很感動，又看到那麼多日本民喜愛台灣美食、文化，更是感動，能將彰監發展的獨特花燈工藝推展到國際舞台，是全體彰監同仁與同學的努力，能讓國際看到，一切的辛苦都值得了。

彰化監獄花燈班獲獎連連，他們精心挑選今年屏東燈會獲獎的「神將賜福獅獻瑞」、「海底派對」跨海參加「Love Taiwan 2019 In KOBE」，另外全新設計、介紹台灣在地趨吉避邪風俗民情的高雄名勝蓮池潭「龍虎塔」。

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