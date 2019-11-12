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首頁　>　社會

祖先改名入贅 她老來竟遭「神鬼手法」強佔祖厝

三合院左半部為高婦所有，右半部為陳姓男子所有。（記者王冠仁攝）

三合院左半部為高婦所有，右半部為陳姓男子所有。（記者王冠仁攝）

2019-11-12 01:00:49

〔記者王冠仁／台北報導〕76歲高姓老婦的祖先曾改名為「林碧石」，還以此名登記為台北市北投區一處三合院一半土地所有人，「林碧石」過世後，其後代因無改名文件無法繼承土地。高姓老婦指控，持有三合院另外一半土地的陳姓男子疑知內情，卻向法院推說「林碧石」的土地無人可繼承，還聲請讓該土地收歸國有並拍賣，陳姓男子再投標取得土地，反過來要她拆屋還地。

據了解，原在高姓老婦名下的三合院一半土地近80坪，該處是屬於住宅用地，且地點鄰近關渡宮，周邊景色宜人，若以一坪50萬元換算，市值近4千萬元。

高姓老婦說，她的曾曾祖父清末民初時入贅林家，次子改名「林碧石」替林家延續香火，多年後繼承現今台北市大度路一處三合院一半土地，但林碧石事後認祖歸宗改名為「高清石」。高清石過世後，官方紀錄上三合院土地所有人是「林碧石」，但高清石的後代沒有文件證明改名一事，無法繼承土地。

不過多年來，三合院地價稅都由高母繳納，多年前高母過世，由高姓老婦繼續繳地價稅。

高姓老婦指控，持有三合院另外一半土地的陳姓男子，在2010年向法院聲請財政部國有財產局台灣北區辦事處為「林碧石」財產管理人，再提「分割共有物」訴訟。法院認為分割會讓土地會減損經濟價值，因此同意陳姓男子、國有財產局進行「變價分割」；「變價分割」拍賣後，陳姓男子取得三合院另半土地，再提告要高姓老婦「拆屋還地」。

高姓老婦質疑，法院因查無「林碧石」健保資料、入出境等紀錄認定失蹤，但「林碧石」在身分證問世前就去世，如何查得？法院卻沒查出「林碧石」土地的地價稅是由她母親長年繳納，十分矛盾。

由於法院判決定讞，相關人員昨天前往高姓老婦的祖厝進行強制拆除，她十分無奈，只能進屋「搶救」先人遺照；感嘆，老來丟了祖厝，往後如何面對列祖列宗？

陳姓男子昨天不願接受訪問，只說一切都是依法行事。

高婦搶救出先人遺照。（記者王冠仁攝）

高婦搶救出先人遺照。（記者王冠仁攝）

警方到場協助強制拆除作業。（記者王冠仁攝）

警方到場協助強制拆除作業。（記者王冠仁攝）

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