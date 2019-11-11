中國漁船聚集花嶼外海 澎湖海巡強勢驅離、帶案扣回

中國閩號漁船拒絕受檢，帶案扣回馬公隊部偵訊。（記者劉禹慶攝）

2019-11-11 15:32:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來鋒面過境海象不佳，傳出中國漁船船隊長驅直下，聚集在台灣國土最西的花嶼島外海，因時值澎湖白金土魠魚洄游季節，引發澎湖漁民反彈，澎湖海巡隊由隊長洪挬論領軍掃蕩花嶼海域，除了驅離外也帶案扣回1艘。

澎湖海巡隊調查指出，澎湖冬季東北季風起，海象原本就不佳，加上近日鋒面過境，傳出多艘中國漁船以避風為名，在澎湖各海域流竄，澎湖海巡隊接獲多起民眾反映，9日派艇分別在姑婆嶼、花嶼共驅離9艘中國漁船，屏東艦在七美海域驅離2艘中國漁船，並展開為期3日執行取締勤務，結合南部地區機動海巡隊屏東艦共同執行。

請繼續往下閱讀...

今日澎湖氣候趨穩，由隊長洪挬論帶班執行「護永專案-威力取締」勤務，PP-10066艇以雷達偵蒐海上可疑目標，在目斗嶼北23.8浬海域時，發現中國「閩豐漁00581號」漁船，經廣播數次後，中國漁船不予理會，並加速逃逸，海巡人員遂強靠登船檢查，經查「閩」船上漁獲約200公斤，無發現豬肉製品。

中國「閩」船經押返馬公偵辦，經初步調查「閩」船上以王姓船老大為首共計7名船員，海巡人員蒐證影帶顯示「閩」船越界罪證確鑿，全案在完成調查後，依違反《兩岸人民關係條例》予以重罰，另配合防檢局人員進行中國漁船消毒作業，防堵「非洲豬瘟」入侵澎湖地區。

另澎湖海巡隊為有效嚇阻中國漁船越界捕撈漁獲，於東北季風期間，向艦隊分署申請大型巡防艦支援澎湖海域執行護漁勤務。

由於中國是非洲豬瘟疫區，登岸前必須進行消毒。（記者劉禹慶攝）

中國漁船不願乖乖停課受檢，海巡人員冒險強登中國漁船。（澎湖海巡隊提供）

中國漁船越界捕撈，依法將船上漁獲進行海拋作業。（澎湖海巡隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法