結帳見店員遭女客嗆 正義哥竟拿生薑把她K到腦震盪

生薑居然變成凶器，令人驚訝。（資料照）

2019-11-09 23:01:19

〔記者吳政峰／台北報導〕林姓男子今年初在北市一間超市買東西，見高姓顧客對店員口氣不佳，正義感油然而生，拿著手中的生薑把高女打到疑似腦震盪，被依傷害罪移送，台北地院考量兩人已經和解，決定判拘50日薄懲，並給予緩刑2年以利自新，全案確定。

今年1月20日下午2時許，林男到北市一間頂好超市內購物，手中拿著一盒生薑準備結帳，聽到前方的高女正和店員理論，口氣不佳，林男一時正義達人上身，上前怒斥高女，豈料公親變事主，變成兩人互罵口角。

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林男先前曾因情緒多次失控而就醫，此次又再度被激到，按捺不住怒火，竟把手中的薑當成武器，朝高女的頭部猛砸，由於薑的外包裝為硬盒，高女當場被打到頭部外傷、左臉頰有開放性傷口，就醫後疑似有腦震盪的情形。

警察到場排解糾紛，高女不甘受傷，堅持提告，由於林男不否認動手、店員也證實此事，台北地院簡易庭遂依傷害罪判他拘役50日，得易科罰金5萬元。

林男這才知道事態嚴重，趕緊向高女求和解，並願意負擔醫療費用，雙方最後終於達成和解共識，林男火速上訴，希望法官能給予緩刑。

北院認為，林男無前科，且達和解，高女也願意給他緩刑，林男應已在偵審過程中獲得教訓，有所警惕，最後同意給予緩刑2年自新。

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