公親變事主！男子調停不成 變持滅火器互毆

2019-10-22 16:22

〔記者徐聖倫／新北報導〕公親變事主！在新北市新店某手搖飲店上班的30歲陸姓男子日前將機車借給友人，不料卻與他人發生車禍，對方表示自己就在手搖飲隔壁麵包店上班，他趕時間先走，不會跑掉。事情過了一陣子沒消息，陸男到隔壁興師問罪，麵包店劉姓老闆出面調停，未料陸、劉2人又發生爭執打來起來，陸男遭劉男持滅火器攻擊，最終鬧上警局互告傷害。

據了解，陸姓男子將機車借給友人代步，在新店市區與麵包店員工發生擦撞，由於雙方未有大礙，麵包店員工向陸男友人表示「先別報警，我現在真的有急事，可不可以讓我先離開？」另也拍胸脯稱道「我就在隔壁上班，跑不掉的，看要理賠多少錢都可以。」留下聯絡資料，陸男友人未做多想變放他離去。

但車禍發生後過了好一陣子，說好的主動理賠卻無消無息，陸男怎麼想覺得吃虧，遂在本月初前往位於寶橋路上的麵包店登門理論，陸男見到該員工沒好氣質問，麵包店39歲劉姓老闆見狀趕緊上前調停，沒想到事態卻更嚴重。

原本要調停的劉男，自己卻也耐不住性子，漸漸演變成劉男與陸男2人之間的爭執，2人都誰也不相讓，導致大打出手還打到店外騎樓，劉男一度拿起滅火器攻擊陸男，最後2人頭部、身上多有掛彩，並鬧上警局互相提告傷害。

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