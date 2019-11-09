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首頁　>　社會

故意走近襲臀女護理師 色男判刑10月

襲臀女護理師，陳男遭判刑10月。（情境照）

襲臀女護理師，陳男遭判刑10月。（情境照）

2019-11-09 21:36:03

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市陳姓男子被控在醫院候診區，經過一名女護理師旁涉嫌襲臀，還順勢滑動手臂碰觸，陳男事後還多次打聽女護理師的值班表，被害人報警，高雄地院依妨害醫療業務執行罪判刑10月，可上訴。

判決書指出，女護理師當時遞交藥單給病患，陳男朝她移動，經其背後時，順勢偷襲臀部，警方調閱院內監視器，當陳男經女護理師背後，她轉頭朝陳男的方向狠瞪，護理長獲被害人投訴，上前質問陳男，但對方否認襲臀。

女護理師指證歷歷，指出醫院空間寬敞，並向法官表示「不需刻意誣賴他」；陳男辯稱並非故意，先說看診病人多、走道擁擠，不慎碰到，後又辯稱因暈眩為閃避櫥櫃，才不小心觸碰到，當被質疑案發地點空間寬敞，陳男又改口稱，因好奇女護理師在跟病患說什麼，上前聽時不慎接觸。

女護理師不願意和解，陳男竟多次探聽班表，令護理師害更加恐懼，心裡已有陰影，法官認為陳男說詞反覆，認定妨害醫療業務執行。

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