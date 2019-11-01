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學姊疑遭性騷擾案第一時間未處理？柯：直覺是工作摩擦

台北市長柯文哲（左一）今早被詢及「學姊」黃瀞瑩（左二）疑遭劉姓市政顧問（性）騷擾案，為何獲悉後沒有第一時間送性平會，他答稱直覺是工作上的摩擦。（記者陳璟民攝）

台北市長柯文哲（左一）今早被詢及「學姊」黃瀞瑩（左二）疑遭劉姓市政顧問（性）騷擾案，為何獲悉後沒有第一時間送性平會，他答稱直覺是工作上的摩擦。（記者陳璟民攝）

2019-11-01 12:11:19

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市政府副發言人、「學姊」黃瀞瑩，疑遭市政顧問劉嘉仁（性）騷擾案，市長柯文哲獲悉後，為何未在第一時間送性別工作平等委員會調查引發外界討論，柯文哲今早受訪回應，當時聽一聽，直覺應該是工作上有摩擦，職務上隔離就好了。

柯文哲在台北設計展評選結果出爐場合，被詢及對此案的定義是騷擾或性騷擾時表示，既然議員說要交由勞動局調查，他就指定副市長黃珊珊當召集人，勞動局、人事處、政風處等按照程序處理。

媒體追問柯覺得不到性騷擾程度？柯欲言又止地說，「老實講齁，這個…」（停頓約6秒）；此時，站在一旁的黃瀞瑩插話問媒體記者「有其他題目嗎」？柯接著表示，有時候工作上有摩擦，把他們隔離就好，「至於要無限上綱，我覺得有時候…」，既然要調查就調查。

媒體又問，本案傳開後，也傳出劉嘉仁在台北市立聯合醫院有前科？柯稱，他不曉得，劉以前是聯醫總院長黃勝堅的助理，最近才來市府；至於本案若構成性騷擾，劉是否該請辭？柯說，按照調查結果，如果有就要處理，不預設立場。

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