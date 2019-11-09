防逃機制空轉4個月 司法院：持續籌劃配套措施

司法院強調相關配套子法都在進行，沒有空轉的問題。（記者吳政峰攝）

2019-11-09 07:55:41

〔記者吳政峰／台北報導〕新版防逃機制7月間施行至今，電子腳鐐監控因配套的執行子法尚未擬定，至今空轉4個月，司法院8日表示，已持續籌劃防逃新制配套措施，並積極研修「刑事被告科技設備監控執行辦法」、「法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項」等相關子法，在人權保障與公共利益之均衡維護下，使新修正條文更為順利運作。

司法院指出，刑事訴訟法第116條之2增列向指定機關報到、科技設備監控、限制活動區域、命提出護照或旅行文件、禁止處分財產等羈押替代處分事項，並就科技設備監控之執行辦法，授權司法院會同行政院定之，為釐清新制適用上之疑義，除於8月13日召開「落實刑事訴訟法第116條之2命被告遵守特定事項」公聽會，並於8月14日召開「落實執行科技設備監控制度」研商會議，邀請法務部代表與會，且就本院、法務部共同建置科技監控設備等議題，達成部分共識。

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司法院強調，9月2日籌組「科技設備監控制度」推動工作小組，9月19日、10月24日及訂於11月20日召開該工作小組第一次、第二次及第三次會議，除小組成員及法務部代表外，並邀請研究機構及專業公司代表與會，說明科技設備監控之最新技術及應用範疇，以利相關制度之推動及執行辦法之訂定。

此外，有關命交付或通知主管機關不予核發護照或旅行文件，以及禁止處分財產部分，亦已函請各相關機關協助辦理，並就法院辦理此等業務所應注意之事項，於10月4日、10月28日函送各法院參考。

至於偵查中法院對被告施以科技設備監控，應由法院或檢察官指揮執行？司法院解釋，審、辯、學各方基於法官保留原則、建立公平法院、權力分立精神、偵查浮動及執行效率等理由，多認宜由檢察官指揮執行，惟法務部尚有不同意見，會持續與法務部溝通、協調。

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