小黃運將陳屍國小旁100公尺 一擺3個多小時

林姓運將今天上午被發現陳屍在計程車駕駛座上；由於駕駛座車門開啟，計程車又距離成功國小不到100公尺，一擺就是3個多小時，引起路人側目。（記者林嘉東攝）

2019-11-08 14:56:03

〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓運將今天上午被發現陳屍在計程車駕駛座上；由於駕駛座車門開啟，計程車又距離成功國小不到100公尺，遺體一擺就是3個多小時，引起路人側目。

警方說，林60多歲，未婚，花了很多時間才找到林的姪子，等林的姪子到後，才把林的遺體冰存至基隆市殯儀館。

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基隆警一分局忠二路派出所今天上午9時許獲報，成功一路橋下、華四路口前，停著一輛車門打開的計程車，運將躺在椅背倒下的駕駛座上，氣絕多時，車前擋風玻璃上還有一組助行器。

警方趕抵立即在現場拉起黃色封鎖線，循計程車的車牌查出死者為林姓運將，卻發現林未婚，直到下午1點好不容易才找到林的姪兒，經指認身分無誤後，才將林的遺體移至基隆市殯儀館冰存。

鄰居指出，林姓運將經常睡在計程車上，為了省油，把車窗打開通風，想不到一睡不起。

據現場禮儀公司人員指出，林雖陳屍在開啟車門的計程車內，但駕駛座靠近成功一路橋墩，不是靠近人行道，學生、路人經過若沒有靠近計程車，是看不到林的遺體。

警方隨後在林的車上發現多種慢性病藥袋，車內也無打鬥跡象，確定死者身分後，正報請檢察官釐清死因中。

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